AMLO: «Sí me Subiría al Avión Presidencial por Curiosidad»

Ciudad de México; 2 de Marzo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por curiosidad sí se subiría al avión presidencial TP01, aunque aclaró que no volaría en el Boeing 787 que su Gobierno “rifara” el próximo 15 de Septiembre.

«Lo que se busca es que (el TP01) ya venga certificado y para abril o para mayo vamos a empezar a visitarlo, ya me entró la curiosidad y les voy a invitar, a lo mejor hacemos una mañanera allá», dijo en su conferencia de prensa mañanera.

-¿Se subiría a la aeronave?, se le preguntó.

-Sí me voy a subir, ahí vamos a imaginar todos de que vamos en vuelo, en el aire no, pero sí en el avión, tiene 80 lugares.

El mandatario dijo que la aeronave podría llegar a fin de mes una vez que esté certificado.

Sobre la venta de boletos para la rifa del avión dijo que ya comenzó la distribución, por lo que antes del 15 de Marzo podrían estar ya a la venta.

Señaló que mañana podría dar un informe del tema. Sun