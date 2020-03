Estados Unidos Reporta 21 Muertos y más de 460 contagios por coronavirus

* México Mantiene Aislados 7 Casos.

EEUU.- La cifra de muertos por el coronavirus en Estados Unidos aumentó a 21, luego de que las autoridades del Condado de King, en el estado de Washington, reportaron este domingo 17 muertos por el coronavirus, lo que eleva a 18 el total de decesos en este estado y a 21 el total en todo el país, con dos en Florida y uno en California.

En este condado, los casos aumentaron hasta 83, lo que incrementa la cifra en este estado del noroeste del país a 115.

Los dos nuevos decesos fueron pacientes del LifeCare Center, asilo vinculado a la gran mayoría de muertes en este estado, y que debieron ser transportados a un hospital local.

El gobernador estatal, Jay Inslee, dijo hoy en una entrevista a la cadena CBS que contemplan medidas de carácter obligatorio para controlar la propagación del virus, lo que incluye la restricción de eventos masivos o «actividades sociales».

En California, los miles de pasajeros que se hallan a bordo del crucero Gran Princess cerca de San Francisco podrán desembarcar el lunes en el puerto de Oakland y desde ahí serán llevados a cuatro bases militares en ese estado, Texas y Georgia, informaron este domingo las autoridades estatales y federales.

En un comunicado, el gubernamental Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) señaló que los casi 2 mil 500 pasajeros del Gran Princess, donde 21 personas, 19 de ellas tripulantes, han resultado contagiadas, serán transferidos a bases militares donde se les practicarán exámenes médicos, nuevas pruebas de coronavirus y estarán en una cuarentena de 14 días.

Más de un millar de pasajeros que son residentes en California serán llevados a la base aérea Travis y a la base naval Miramar, mientras que el resto recalarán en la base de San Antonio Lackland, en Texas, y en la base aérea de Dobbins, en Georgia, cuyo gobernador, Brian Kemp, ya confirmó hoy que 34 residentes de ese y de otros estados de la costa este irán a esa base.

Otro crucero de la compañía Princess Cruises, el Regal Princess, se vio impedido este domingo de atracar en Port Everglades, en el sur de Florida, ante la sospecha de dos casos de coronavirus a bordo; en concreto, dos tripulantes que estuvieron semanas atrás en la embarcación frente a California.

La medida además ha obligado a la compañía, que es propiedad de Carnival Corporation, a cancelar el otro trayecto que el Regal Princess tenía previsto empezar hoy, mientras esperan los resultados de las pruebas hechas a las dos personas.

La industria de los cruceros es de las más afectadas por el brote del coronavirus y, en ese sentido, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al frente del grupo de respuesta ante la epidemia, aseguró que «los estadounidenses valoran la industria de los cruceros al ser un gran entretenimiento»

«Queremos asegurar que la gente puede continuar haciéndolo mientras nos enfrentamos al coronavirus», indicó el sábado en el sur de Florida durante un encuentro que sostuvo con directivos de esta industria para coordinar acciones que logren mitigar el contagio a bordo.

Cerca de 500 contagios en el país

En todo el país, los casos ascienden a más 460 según medios nacionales como The New York Times, que contabilizan los datos de los Gobiernos estatales y locales, como es el caso del de Connecticut, que hoy reportó su primer caso.

El estado de Oregón, decretó este domingo el estado de emergencia ante los 7 nuevos casos registrados el sábado, y que elevan el total a 14 contagiados por el Covid-19, como informó la gobernadora estatal, Kate Brown.

Los casos en el estado de Nueva York ya han alcanzado los 105, según anunció hoy el gobernador Andrew Cuomo, quien pidió al Gobierno Federal que autorice a los laboratorios privados realizar análisis para aumentar la capacidad de detección del coronavirus.

Todos los nuevos casos fueron detectados en el condado de Westchester, que limita al norte con la ciudad de Nueva York, y donde se encuentra el mayor foco de afectados del estado.

Se mantiene en 7 el número de

casos por coronavirus en México

El número de casos confirmados del nuevo coronavirus se mantiene en siete, en tanto hay 24 casos sospechosos en espera de resultados, informó la Dirección General de Epidemiología.

Los caos sospechosos se concentran principalmente en la Ciudad de México con siete personas, en Baja California con seis y en el Estado de México con cinco. En tanto Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo, Michoacan, Baja California Sur e Hidalgo presentan uno.

La mayoría de estos casos en estudio tienen antecedente de viaje a Italia, Francia, España, Estados Unidos, Japón, China y Alemania. Solo uno es sospechoso por ser contacto de una de las personas infectadas de este nuevo coronavirus Covid-19.

En ese sentido, la Secretaría de Salud recomendó a la población seguir con las acciones para evitar contagios: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar el estornudo de etiqueta, no tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias. SUN