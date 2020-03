Por Falta de Maestros Toman Escuela “José María Morelos” en Huehuetán

Huehuetán, Chiapas; 12 de Marzo.- Maestros, padres de familia y estudiantes, tomaron las instalaciones de la Escuela Secundaria Federal “José María Morelos y Pavón” de Estación

Huehuetán.

Lo anterior fue dado a conocer por el Comité de Padres de Familia, marcando su descontento por la falta de ocho maestros, que desde que se llevó a cabo la cadena de cambios quedaron sin docentes en talleres y otras áreas.

Los maestros y padres de familias manifestaron que su protesta se deriva de la indiferencia por parte de la Secretaría de Educación estatal así como otras instancias de Gobierno, quienes han sido omisas en sus demandas, y advirtieron que de no obtener una respuesta a sus demandas para el próximo lunes estarán bloqueando la carretera Costera de Huixtla a Tapachula.

Indican que son más de 400 alumnos en el plantel, y la plantilla de maestros ha sido insuficiente para atenderlos a todos, lo cual está perjudicando el aprendizaje de los muchachos quienes no han tenido clases de forma regular, es por eso están solicitando la intervención inmediata de las autoridades, de lo contrario tomarán acciones más duras, ya que no pueden tener una escuela sin maestros.

El estar sin docentes les perjudica la educación de los jóvenes, sobre todo los que están por egresar del tercer año de Secundaria, indicaron; la noticia fue dada a conocer en una reunión con maestros y padres. EL ORBE/Luis Javier Ramos