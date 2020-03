Corroboran los Programas Para el Bienestar: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, dieron a conocer que, ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19, no se suspenderá la entrega de apoyos a las personas que están inscritas a distintos programas prioritarios para el bienestar.

Al respecto, el mandatario estatal destacó el compromiso que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene con los sectores más vulnerables, por lo que con total responsabilidad, continuarán los beneficios para que no se vean afectados y puedan contar con esos recursos económicos.

“La prioridad para el presidente López Obrador sigue siendo el bienestar para la gente que más lo necesita, por ello, el Gobierno Federal ha tomado medidas para no desatender a quienes requieren de estos beneficios porque representan una gran ayuda en su economía y diario vivir”, apuntó.

En este sentido, expresó su apoyo y disposición de colaborar en todo lo posible para que estas entregas se realicen de manera eficiente. “Como hasta ahora lo hemos hecho, el Gobierno del Estado refrenda su voluntad para conjugar esfuerzos y sacar adelante estas acciones a favor del pueblo”.

Por su parte, Aguilar Castillejos detalló que se pagarán mediante operativos que considerarán las medidas de sana distancia dictadas por la Secretaría de Salud, los cuales dispondrán de protocolos previamente revisados por las autoridades sanitarias y que incluyen acciones de mitigación y prevención para evitar al máximo el contagio.

Estos programas son: Bienestar para las Personas Adultas Mayores; Bienestar para las Personas con Discapacidad Permanente; Becas de Educación Básica, Becas de Educación Media Superior; Producción para el Bienestar en todas sus modalidades; BIENPESCA y La Escuela es Nuestra. Comunicado de Prensa.