Suman en México 367 Casos Positivos de Coronavirus, en el IMSS Tapachula 2 Sospechosos, Analizan Pruebas

Tapachula, Chiapas; 23 de marzo. – Dos personas que presentaron los síntomas del coronavirus fueron aisladas de emergencia este lunes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al poniente de la ciudad.

Se sabe hasta el momento que uno de ellos se trata de un extranjero adulto originario de la República Asiática de Singapur y que habría viajado a Alemania antes de llegar a la ciudad, aunque se desconoce cómo llegó hasta Tapachula y su condición migratoria actual.

El otro presunto infectado con la mortal enfermedad, sería una profesional de la salud, que pudo haber tenido contacto directo con el primero.

Personal de esa dependencia activo el protocolo programado para eso casos y se ordenó que se les hiciera la prueba para detectar el mal.

Las evaluaciones fueron enviadas a laboratorios de la Secretaría de Salud Federal, ubicados en la Ciudad de México, y se espera que los resultados puedan estar disponibles en el transcurso de este mismo martes.

Hasta ahora es el único organismo que está autorizado para precisar la presencia del coronavirus o descartarla.

La noticia de los posibles casos originó de inmediato psicosis entre el personal del IMSS y entre pacientes que se enteraron de alguna forma.

De acuerdo a personal del IMSS, este mismo lunes fueron canceladas citas médicas e intervenciones quirúrgicas en esa dependencia de la localidad, además de que se hizo la recomendación de que, si alguna persona no tiene nada que hacer en ese lugar, que no se presente.

Se cree que, en las próximas horas, cuando ya se tenga en la mano los resultados de las pruebas, se emita un informe oficial de la situación.

Desde ahora los trabajadores están pidiendo que se haga una verificación de la cadena de atención a las dos personas, para comprobar que otras personas no estén infectadas con coronavirus o la enfermedad que padecen los aislados.

De confirmarse la presencia de la pandemia en Tapachula, tendría que hacerse una amplia investigación sobre los civiles y personal médico que tuvo contacto o cercanía con ellos, dentro y fuera del nosocomio.

Esto incluye la forma en que el extranjero llegó a la ciudad, es decir, si fue en autobús u otro medio terrestre, o vía aérea, para empezar a rastrear a otros pasajeros, conductores, asistentes, pilotos, además de trabajadores de las terminales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Contabilizan 367 Casos Positivos de Coronavirus y 4 Muertos

Ciudad de México; 23 de Marzo.- En México suman 367 casos positivos de Coronavirus, así como cuatro muertos; uno nuevo en Jalisco, otro más en la CDMX.

En conferencia de prensa Hugo López-Gatell dijo que la zona metropolitana de la Ciudad de México va a ser la zona de mayor transmisión, por la alta densidad poblacional.

López-Gatell dijo que pese a que hay ya en el país cinco casos de contagio sin antecedentes identificados de importación, el país se mantendrá en el escenario previsto de fase 1. De los casos confirmados, dijo, 292 son importados, y 70 están asociados a importación.

Este lunes en su último informe, la OMS ya registra contagio local en México. Dijo que en México, las medidas de fase dos se tomaron dos semanas antes, incluso.

Este domingo la Secretaría de Salud había confirmado 316 casos, 794 sospechosos y dos defunciones por Coronavirus (Covid-19).

Hasta el momento, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología, ha determinado tres fases en la contingencia por el Covid-19 o Coronavirus.

La primera fase es la Importación Viral, sin embargo, México está a punto de pasar a la fase dos, la cual consiste en: La segunda fase es la de Dispersión Comunitaria, en ella los casos se cuentan por centenas y se pierde el origen de las infecciones. Básicamente quiere decir que las personas se contagian unas a otras, independientemente de que hayan salido o no del país.

A esta fase se podría llegar entre 40 y 50 días desde el registro del 1 caso, que representa cientos de casos.

Se pide evitar el saludo de beso y abrazo; se suspenden los eventos masivos, con asistencia de más de mil personas, en espacios cerrados y abiertos como teatros, cines, parques, conciertos, estadios, plazas, parques y playas.

También se aplican filtros sanitarios en escuelas y lugares de trabajo, para revisar a las personas que vayan ingresando y verificar que no presentan síntomas. Sun