Tapachula Recibe 17 Ventiladores Para Atender Coronavirus Más de 15 mil Empresas Reiniciarán Labores el Lunes: IMSS

* EL EQUIPO MÉDICO FUE ENTREGADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 NUEVA FRONTERA, PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA.

* EL DIRECTOR DEL IMSS, ZOÉ ROBLERO ABURTO, DESTACÓ QUE SE REINCORPORARÁN A LAS ACTIVIDADES LAS EMPRESAS QUE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS ESENCIALES DE APERTURA.

Ciudad de México.-Con el apoyo de la Guardia Nacional llegaron 17 ventiladores volumétricos al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 Nueva Frontera, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Los ventiladores son parte fundamental en la atención que brinda el Seguro Social a pacientes COVID-19 en condiciones críticas. Estos equipos permiten al personal de salud ampliar la capacidad de atención ante la emergencia sanitaria.

Como estrategia, el Instituto refuerza a todas sus unidades médicas en el país con base en el ataque de la epidemia, por ello desplaza Equipos COVID y parte de su equipo médico. Comunicado de Prensa

Más de 15 mil empresas listas

para reiniciar el lunes: IMSS

La inclusión de los sectores de la construcción automotriz y minero como actividades esenciales de reapertura inmediata, se planteó con medidas de seguridad e higiene para evitar mayores contagios y, por lo pronto, 15 mil 398 empresas presentaron su plan sanitario declarándose listas para reiniciar el próximo lunes.

Sin embargo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburot, precisó que hasta ahora sólo el 6% de los planes fueron validados en el ramo de la construcción, el 75% en el sector automotriz y el 89% en el minero.

El registro de protocolos y planes de contingencia sanitaria de las empresas de dichos sectores, fueron recibidos de buena fe, es decir, las autoridades asumen que se entregaron bajo protesta de decir verdad en el cumplimiento de los protocolos que deben disponerse para reiniciar actividades laborales.

Los datos fueron expuestos hoy durante la conferencia de prensa presidencial en la que por otra parte se dio a conocer que la mayor parte del país mantiene un contagio activo por lo que se ubica con semáforo en rojo y deben esperarse varias semanas para que se implemente la “nueva normalidad”, pero el modelo no es aplicable a los tres ramos productivos mencionados que ahora forman parte de la lista de actividades esenciales, es decir, de aquellas que no se suspenderán.

De acuerdo con Robledo Aburto, son 8 mil 189 las empresas del sector de la construcción; 5 mil 397 de fabricación de equipos de transporte (que incluye automotriz, autopartes, aeroespacial, entre otros), y 89% del minero, que presentan avance en la validación de sus protocolos.

Y si bien, la reapertura del sector turismo aun no se ha definido, el IMSS anunció que pueden irse preparando para validar procesos sanitarios y estar en las listas de reapertura cuando la autoridad sanitaria lo decida. APRO