Clínicas COVID-19 Atienden de Manera Gratuita y Profesional a Pacientes: REC

Al reconocer ampliamente la calidad humana y el trabajo comprometido que el personal de salud ha demostrado al salvaguardar la vida de pacientes con coronavirus, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó la importancia de las Clínicas COVID-19, ubicadas en puntos estratégicos de la entidad, para atender de manera gratuita y profesional a las personas diagnosticadas con esta enfermedad.

Durante su mensaje de este domingo, a través de las redes sociales, el mandatario destacó que: “Chiapas cuenta con extraordinarios trabajadores y trabajadoras de la salud y también clínicas especializadas para atender el COVID-19 y con mucho orgullo te puedo decir que gracias a ello mucha gente, todos los días, recupera su salud y que todos los servicios son gratuitos”, expresó.

Escandón Cadenas señaló que, aunque se cuenta con lo necesario para afrontar la emergencia sanitaria, lo más importante es evitar enfermarse, por ello es vital atender estrictamente las recomendaciones preventivas de sana distancia y de higiene, como el lavado constante de manos y no tocarse la cara.

“Estas acciones son fundamentales para erradicar este virus que es tan contagioso e infeccioso; si actuamos así estoy seguro de que pronto Chiapas volverá a sonreír», agregó al tiempo de hacer un llamado a cuidarse a fin de proteger la salud propia y la de los seres queridos.

Finalmente, subrayó que aún no existe vacuna o medicamentos contra el coronavirus, por lo que pidió a la población no dejarse engañar por información falsa, ya que en estos momentos, en que Chiapas se encuentra en el pico más alto de la pandemia, se requiere actuar con unidad, solidaridad y responsabilidad social para que la curva de contagios empiece a descender. Comunicado de Prensa