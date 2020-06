Fumigación es Fundamental Para Erradicar el Dengue: REC

Al emitir un mensaje a la sociedad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que la fumigación en los espacios públicos es una acción fundamental para erradicar el Dengue y proteger la salud de las y los chiapanecos, por lo que pidió a la población no permitir que personas malintencionadas, que incluso se disfrazan de luchadores sociales, la confundan con información falsa.

“Son cobardes y vulgares ladrones que inventan cualquier cosa para que no fumiguen y no saniticen, y toman cualquier pretexto para engañar; pero la fumigación es muy importante porque ayuda a erradicar al dengue, una enfermedad muy peligrosa que puede provocar la muerte, especialmente a las y los niños, mujeres y personas adultas mayores”, apuntó al emitir un mensaje a la sociedad, a través de sus redes sociales.

Desde Palacio de Gobierno, Escandón Cadenas sostuvo que Chiapas es un pueblo inteligente que tiene principios y valores, pero también una gran historia porque viene de la civilización maya, por ello, expresó su confianza en que las y los habitantes no se dejarán convencer con las mentiras de quienes buscan lucrar con la necesidad y aprovecharse de los recursos que son destinados para apoyar a la gente más humilde.

“Por favor, no te dejes confundir por esos delincuentes, muchas veces mandan mensajes telefónicos desde las cárceles de otros Estados y quieren engañar a los chiapanecos”, agregó al tiempo de señalar que la entidad va bien en las acciones contra el Dengue, pero es necesario continuar realizándolas de manera adecuada para evitar la propagación del mosquito transmisor.

Cabe señalar que la prevención ha sido fundamental para mantener el control del Dengue en Chiapas, por ello la importancia de llevar a cabo de manera oportuna la fumigación, misma que se realiza mediante insecticidas avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para su aplicación en áreas urbanas, ya que no ocasionan daños a las personas ni a los animales. Comunicado de Prensa