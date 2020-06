Madre de “El Marro” Queda en Libertad por Falta de Evidencias

* Desaparece Perito que Presentaría Pruebas en Contra.

María Eva “N”, mamá de José Antonio Yépez Ortíz «El Marro», líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue puesta en libertad por falta de pruebas.

La jueza Paulina Irais Medina Manzano decretó la no vinculación a proceso de la señora y cuatro personas más detenidas el pasado 20 de Junio, en San Isidro Elguera, Celaya, acusados de narcomenudeo.

Con su liberación no quedan personas detenidas del operativo realizado la semana pasada, contra presuntos miembros del cártel.

La Fiscalía de Guanajuato no pudo sustentar sus acusaciones, por lo que la Jueza y la defensa de los implicados exhibieron las anomalías del operativo.

En la audiencia de vinculación, la defensa de los acusados demostró que a sus clientes, entre ellos María Eva, les sembraron los 2 millones de Pesos, con los que según la FGE, detuvo a la mamá de «El Marro».

Además, se argumentó que los acusados fueron retenidos ilegalmente por más de cuatro horas, sin todavía ser liberada la orden de cateo.

Las pruebas de cargo de la defensa mostraron a la jueza que María Eva no fue detenida en la casa donde la autoridad estatal señaló, sino en el domicilio de una de sus hijas. En el lugar, donde se realizó el cateo, una familia completa fue retenida desde las 3 de la tarde y presuntamente fue torturada sicológicamente, como también comprobó la Jueza.

En un audio exhibido durante la audiencia, se escucha a elementos federales cómo presuntamente torturan sicológicamente a las personas privadas de su libertad.

En estos materiales, en poder de esta casa editorial, se escucha a una señora que pide ayuda y le suplica a uno de sus hijos que no haya más bloqueos. “Hijo, por favor, diles que se calmen. No queremos más bloqueos carreteros. Díganle a las señoras que ya no anden haciendo huelga. Aquí estamos con los oficiales. Nos van a golpear si ellas siguen haciendo las quemazones».

La voz de desesperación y miedo de la mujer que, a decir de la defensa se trata de Rosalba «N», una de las detenidas, es interrumpida por un agente, quien amenaza con matar a los vigías del cártel y además lo utiliza para atemorizar más a Rosalba y a quienes estaban dentro de esa vivienda.

“Y lo único que van a ganar es que en la noche venga por ellos, porque ya sé quiénes son… y hazles saber que no los voy a agarrar vivos eh?”, amenaza.

Por el caso de la presunta tortura ya se abrió una investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables. Esas fueron algunas de las evidencias que valoró la Jueza para determinar la no vinculación a proceso de la mamá de «El Marro» y al resto de los implicados.

A una semana del operativo de las autoridades estatales, los 31 detenidos en diferentes hechos el pasado 20 de Junio, han sido liberados.

Los 26 que detuvo la Secretaría de Seguridad Pública estatal durante los bloqueos, quema de vehículos y comercios, también fueron liberados el pasado lunes.

La Fiscalía estatal no tuvo elementos para probar la responsabilidad de los detenidos en esos hechos criminales que se extendieron a gran parte del corredor industrial.

No se Presenta Perito a juicio

de mamá de «El Marro»

Este sábado se realizó la segunda audiencia de vinculación de María Eva Ortiz, mamá de José Antonio Yépez, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), pero no se presentó la perito de la Fiscalía que presentaría pruebas fundamentales para el juicio.

María Eva fue detenida el pasado 20 de Junio, junto con Juana “N” y Rosalba “N”, hermana y prima de “El Marro”.

Las tres mujeres son consideradas por la Fiscalía de Guanajuato como presuntas operadoras financieras de esa organización criminal.

Este sábado, previo a ingresar a la audiencia, la defensa de los detenidos reveló que la Perito de la Fiscalía “no aparece”.

Dijeron desconocer por qué no había acudido al juzgado, pero enfatizaron que esa es una de las pruebas que presentó la propia Fiscalía en busca de la vinculación de los cinco acusados de narcomenudeo.

Eso, explicaron, ha retrasado esta parte inicial del proceso, por lo que la Juez giró indicaciones para que se presente de inmediato la Perito o, de lo contrario, será acreedora a un apercibimiento judicial, el cual puede llegar hasta el arresto.

Minutos después, se declaró un receso de 20 minutos y posteriormente hubo otro de dos horas, para enseguida continuar con las pruebas que hay de ambas partes. Sobre la desaparición de la Perito, el Fiscal se negó a dar una explicación y, a pregunta expresa, señaló que lo que espera como resultado de la audiencia es “legalidad”.

El penal de Puentecillas y sus alrededores se encontraban sitiados por un intenso operativo de fuerzas estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

El término legal para que la Juez de Control determine si vinculaba o no a la mamá de “El Marro” venció ayer domingo a las 19:30 horas. SUN