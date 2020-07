Una Sola Funeraria en Tapachula Reporta 400 Incinerados en 2 Meses por Coronavirus

*ANTES SÓLO CREMABAN 10 CADÁVERES AL MES. * TEMEN QUE CON LA APERTURA DE LA NUEVA NORMALIDAD EN 15 DÍAS SE PRESENTE UN NUEVO REPUNTE DE VICTIMAS.

Tapachula, Chiapas; 06 de Julio del 2020.- Los números de personas incineradas diariamente en el municipio coinciden con la perspectiva que tiene la población en torno a los muertos que han ocurrido durante los tres meses de contingencia, aunque esas cifras no coinciden con la oficial.

Manuel de Jesús Chacón Gálvez, gerente comercial de Funerales Bravo, dijo en entrevista a EL ORBE, que Tapachula vivió fechas bien complicadas que fueron del 3 de Mayo hasta finales de Junio, en cuanto al número de defunciones, aunque reconoció que en esta semana hay un descenso.

En esa empresa, durante ese periodo de dos meses tuvieron alrededor de 400 incineraciones, cuando tenían un promedio de cuerpos cremados de entre 10 y 15 al mes, “pero esa cantidad lo estábamos haciendo cada día en la parte crítica de la pandemia”.

Se calcula que una cremación en Tapachula tiene un costo básico de alrededor de nueve mil Pesos en adelante, de acuerdo a los servicios adicionales, aunque en otros Estados llega a costar hasta 50 mil.

En su caso, indicó que esta semana hubo un descenso considerable hasta promediar un incinerado al día

“Eso nos habla de que ha bajado muchísimo la cifra de mortalidad. Sin embargo, esto no quiere decir que bajemos la guardia, Como todos sabemos, ya se abrieron comercios, plazas y otros espacios públicos, entonces esperamos que en 15 días vuelva a ver un repunte”, apuntó.

Según su planteamiento, en un par de semanas habrá en Tapachula y en los municipios aledaños un nuevo aumento en el número de contagios y decesos por Covid-19, aunque quizá no en una magnitud como el mes pasado.

En torno a los fallecidos por Covid, reveló que la ley marca que pueden ser incinerados o enterrados de manera inmediata, aunque la gente sigue prefiriendo el sistema tradicional.

Ante la recomendación de las autoridades en materia de Salud, dijo que ya parte de la sociedad ha optado por incinerar a sus familiares fallecidos por esas causas, “porque la intención es evitar que siga el contagio”.

Por su parte, Guadalupe Hernández Méndez, encargada de funeraria La Paz, también de Tapachula, coincidió en que esta semana hubo menos decesos por la pandemia, “pero en semanas anteriores veíamos que a cada rato fallecían”.

Indicó que ellos, como funerarias, no pueden inventar las causas de los fallecimientos, “porque hay pacientes que padecían de riñones, cirrosis y que por lo mismo eran personas muy vulnerables al contagio del Covid, que es lo que los ataca”.

Destacó que el número de muertes por coronavirus en Tapachula en el mes pasado fue “en un porcentaje muy elevado. No solo del IMSS y la clínica Isstech, sino también de paciente en sus casas”.

Se mostró preocupada porque hay gran parte de la sociedad que está infectada pero que ya se encuentra confiada ante el reinicio de las actividades y, con ello, vendrá el repunte.

“Yo, como persona, ser humano y madre, les pediría a las personas que no tomen en cuenta los semáforos, que, si es rojo, amarillo o verde, y que, en lugar de eso, hagan conciencia de que esta enfermedad está latente y puede venir un rebote, tal vez un poco más fuerte por la misma inconsciencia”, recalcó.

En el caso de las personas que deben salir de sus viviendas para ir a trabajar o comprar sus alimentos, los exhortó a extremar las precauciones para hacerlo, pero que el resto de la población debe conservar la calma y permanecer en sus viviendas. EL ORBE / M. Cancino