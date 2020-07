Con la Mesa de Reconciliación se Busca Garantizar Justicia más Humana e Incluyente: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que en Chiapas se busca garantizar un sistema de justicia más humano e incluyente, prueba de ello es la preliberación humanitaria de reclusos, que se realiza como parte del trabajo de la Mesa de Reconciliación, mediante la cual se brinda a las personas privadas de su libertad una nueva oportunidad para lograr su reinserción social.

Acompañado del titular del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, el mandatario encabezó el acto de liberación anticipada de 37 personas y sostuvo que pese a los tiempos difíciles que se viven por la pandemia de COVID-19, en la entidad no se han dejado de promover estas acciones de justicia y respeto a los derechos humanos.

“Este acto obedece a los supremos intereses que señala la justicia, para que las personas aprovechen la nueva oportunidad que les da la vida, para que puedan salir a la calle con la frente levantada y sean útiles al pueblo de Chiapas, además de un ejemplo para las futuras generaciones de que se puede cambiar para bien. Lo más valioso después de la vida es la libertad”, apuntó al tiempo de recomendar a los beneficiados llevar una vida en paz, armonía y con respeto al prójimo, sin transgredir la ley o violentar la normas.

Tras resaltar la autonomía de los tres Poderes del Estado y hacer un llamado a trabajar con responsabilidad, honestidad y lealtad al pueblo chiapaneco, Escandón Cadenas convocó a las autoridades que integran la Mesa de Reconciliación a continuar con el estudio y análisis de los casos, a fin de promover, conforme a derecho, la reinserción social de más personas, tal y como se ha realizado en los últimos años.

“Desde el 2013, esta Mesa empezó a utilizar de manera eficaz los instrumentos jurídicos que solo estaban guardados, esto ha permitido otorgar libertad a mujeres y hombres mexicanos, y de otros países, a nuestros hermanos indígenas, a quienes eran acusados injustamente, y personas que tienen alguna enfermedad, para que estén junto a sus familiares porque el amor y el cariño es la mejor medicina”, expresó.

En este marco, pidió a mujeres y hombres beneficiados volver a sus hogares con esta nueva normalidad y cumplir las recomendaciones de las y los expertos de la salud para evitar riesgos de contagio de Coronavirus, sobre todo guardar sana distancia, lavarse las manos, no tocarse la cara, evitar fiestas y convivencias, extremar precauciones si realizan actividades esenciales, y usar cubrebocas o caretas si acuden a lugares con espacios reducidos.

En su intervención, Trinidad Palacios explicó que mediante este acto humanitario, conforme a los principios de justicia y derechos humanos, 18 personas recibieron su libertad por sentencia suspendida y 19 por procedimientos abreviados. Informó que desde el 2013 a la fecha, la Mesa de Reconciliación ha conseguido la libertad anticipada de 2 mil 144 personas.

Estuvieron presentes: el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Dulce María Rodríguez Ovando; y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez.

Cabe destacar que el artículo 18 de nuestra Carta Magna, establece que "El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley".