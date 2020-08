Incrementamos de 500 a 2 mil 675 Cámaras de Videovigilancia en Municipios de Chiapas: REC

Junto al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Efraín Cota Montaño, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas puso en marcha el proyecto Escudo Urbano C5 (Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo) en Tuxtla Gutiérrez, donde aseguró que, gracias a esta plataforma con tecnología digital de primer nivel, Chiapas brinda un servicio de seguridad más eficaz, a fin de que las ciudadanas y ciudadanos vivan en un ambiente de paz.

Luego de recorrer las instalaciones de este Centro de Seguridad y Monitoreo, uno de los sistemas de atención de emergencia y videovigilancia más grande del país, el mandatario precisó que, con el incremento de 500 a 2 mil 675 cámaras, se aumentó en un 786 por ciento el control de todas las actividades que pongan en riesgo la integridad de las y los habitantes, bajo un sistema de alta resolución en el que las autoridades de justicia pueden tomar evidencias con mayor definición.

“Con estas acciones, podemos asegurar que lo que se dice en teoría se constata en la práctica y se demuestra que, para consolidar a Chiapas a la vanguardia en materia de seguridad, no nos quedamos de brazos cruzados, porque aspiramos cada vez más a tener una mejoría en este tipo de labor, que implica no solamente el respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad y la corrupción, sino dar bienestar a todo el pueblo”, manifestó.

Al resaltar que, para su administración, la seguridad es y ha sido un asunto de total prioridad y de tiempo completo, Escandón Cadenas remarcó que, con este tipo de proyectos, se tendrá la oportunidad de generar mayores inversiones y cimientos sólidos que contribuyan al desarrollo y progreso de las familias chiapanecas, en especial de la presentes y futuras generaciones.

En su intervención, Cota Montaño reconoció que Chiapas es un ejemplo de eficiencia en el uso de los recursos y de la integración entre todas las instancias para trabajar como un solo equipo a favor de la paz y tranquilidad de la población, “la entrega de este C5 a la vanguardia, nos dice que sí se puede amalgamar austeridad con calidad; así también han demostrado que el éxito de la seguridad no es tener más elementos sino la capacidad de coordinación”.

Informó que, en tan solo dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se logró consolidar la Guardia Nacional, que actualmente cuenta con más de 100 mil elementos operativos, y la construcción de 160 cuarteles para esta corporación en el país. Asimismo, dijo que están en marcha las licitaciones para la compra de vehículos, motocicletas y armamento, a fin de fortalecer la capacidad policial en las 32 entidades federativas.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, señaló que, con este aporte tecnológico a las labores de seguridad, tan sólo en la capital chiapaneca se pasará de 172 cámaras a 924, con lo que se fortalece en un 437 por ciento el sistema de videovigilancia, que también cuenta con otros aditamentos como los arcos lectores de plata, cámaras de reconocimiento facial, botones de pánico y fibrones.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la visión del Gobernador de transformar en C5 uno de los centros de monitoreo y atención a emergencias más importantes del Estado y que aporta evidencias contundentes para la investigación de los delitos, así como para la salvaguarda de las personas ante cualquier situación de riesgo. Boletín General