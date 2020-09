Población Marcha en Huehuetán Exigiendo Auditorías a la Administración de la Alcaldesa Victoria Guzmán

*LA POBLACIÓN HUEHUETECA DENUNCIA INEPTITUD DE

LA PRESIDENTA, OBRAS FANTASMAS, CALLES DESTROZADAS,

INSEGURIDAD, NEPOTISMO, CORRUPCIÓN, ENTRE OTRAS

IRREGULARIDADES.

Tapachula, Chiapas; 11 de septiembre del 2020.- Cansados de la infinidad de irregularidades que aseguran están ocurriendo en

el ayuntamiento del municipio de Huehuetán, este viernes cientos

de personas salieron a las calles a manifestarse en protesta.

Le reclamaron de todo a la todavía alcaldesa, Aurelia Guzmán

Reyes, desde presuntos desvíos de recursos, falta de obras, inseguridad, calles destrozadas, caminos rurales abandonados, supuestas obras fantasmas, entre muchas otras.

El contingente llegó hasta la explanada exterior del palacio

municipal, el cual había sido desalojado horas antes ante el miedo de que fueran encerrados, aunque, en realidad, la manifestación fue pacífica.

En el acto, Juan Victorio Guzmán, presidente del Comité del

Barrio Santa María, dijo en entrevista para EL ORBE que están en contra de Guzmán Reyes porque no ha querido establecer mesas de diálogo para atender las demandas de la población.

Al contrario, dijo, la presidente municipal emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha utilizado la fuerza pública para amedrentar en contra de quienes no

acepten sus implosiones y su forma de utilizar los recursos del erario.

“Ella misma se contradice en sus acciones”, señalo al precisar que, con esa “ley del garrote”, ha detenido a varios manifestantes para mantener sumisa a la población, incluso, que la alcaldesa ha amenazado directamente a varias personas, al igual que mandos

de la policía. Por su parte, Manuel Espinoza, de ese mismo comité, señaló a este rotativo que hay demasiadas irregularidades en el interior de ese ayuntamiento, sin que exista alguna autoridad que las investigue.

Señaló que habían canalizado de la manera formal sus demandas

comunitarias y respetaron los protocolos administrativos, pero que no les hicieron caso.

Aseguró que los caprichos y arrogancia de la presidente, que se cree inmune, pretende hacer una obra de introducción de agua hacia una colonia, pero para ello quiere romper calles de

concreto que hizo la administración pasada y que están en excelentes condiciones.

La población ofreció dos alternativas para impedir esa

arbitrariedad de tirar el dinero del erario y destruir una obra bien hecha, pero ambas propuestas fueron desechadas.

Al comenzar esa obra, dijo, ya rompieron la red de drenaje

principal y la de agua potable, y que las reparaciones se limitaron a echarle cemento.

En el ánimo de tocar ese y otros problemas comunitarios, el lunes

se presentaron varios representantes sociales al palacio municipal, en donde los mantuvieron afuera y, al final, no

los quiso atender.

Reconoció que hay muchas inconformidades sociales, pero que la

población teme llevar a las calles sus protestas, luego de que hace algunos meses hubo represión policiaca en contra de Manifestantes, que todavía sigue impune.

Uno de esos cuestionamientos es el uso y destino de los millones de pesos del erario, que tampoco ha sido aclarado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello