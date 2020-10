Pandemia no Exime Responsabilidad Fiscal de los Contribuyentes: SAT

* Aplica Plan Estratégico de Recaudación.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre del 2020.- «La presencia de la pandemia no exime las responsabilidades fiscales de los contribuyentes», sostuvo Lorie Nayeli Juárez Mota, Administradora de Servicios al Contribuyentes de Chiapas.

En entrevista para EL ORBE, dijo que respecto al cumplimiento, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), está consciente de lo que ha afectado esta pandemia tanto a las micro, como a las pequeñas y medianas empresas.

Por eso, reveló, se creó un plan estratégico para poder obtener el ingreso que se tenía estipulado y, a su vez, vigilar a grandes contribuyentes.

A pesar de la contingencia, reconoció que el contribuyente ha tenido que estar cumpliendo indistintamente, pero que el pago de impuestos oscila de la utilidad que se tenga.

Es decir, si la empresa no tuvo utilidades en los meses que lleva la enfermedad en el país, no hay un pago de impuestos por hacer.

El no pago de esas responsabilidades, según aclaró, no significa que se trate de evasores, sino que se trata de un reporte de que no hubo utilidades.

Esa situación repercutió directamente en los ingresos anuales programados por el SAT, pero insistió en que se crearon otras estrategias para poder llegar a las metas.

Así también, que se ha puesto en marcha un programa emergente para las capídas recaudatorias, en las que se incluyen entrevistas a los contribuyentes incumplidos para llegar a los acuerdos y poderles dar facilidades. EL ORBE / M. Cancino