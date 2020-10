Convoca REC a Mujeres Cuidarse Para Prevenir el Cáncer de Mama

Tuxtla Gutiérrez.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado respetuoso a las mujeres chiapanecas a cuidarse, a realizarse la autoexploración preventiva y acudir periódicamente al médico para una revisión exhaustiva, pues el diagnóstico y control oportuno evitará que esta enfermedad escale y no se ponga en riesgo la salud y la vida.

Subrayó que en Chiapas, además de realizarse acciones de concientización y sensibilización, los hospitales públicos se han fortalecido y cuentan con el equipo médico y las herramientas necesarias para atender este padecimiento, aunado a las caravanas de salud que recorren los municipios con el propósito de hacer exámenes de mastografía y contribuir en esta lucha a favor del bienestar de las mujeres.

“Nos cuidemos todas y todos, pero sobre todo, pido con mucho cariño y afecto a las mujeres que no dejen para mañana el cuidado de su salud. Hoy es un día importante pero la prevención del cáncer de mama debe ser todos los días. Tenemos todo lo que se requiere a fin de brindarte atención digna y profesional ante esta enfermedad, atiéndete”, apuntó.

Durante la Mesa de Seguridad, Escandón Cadenas alertó que ante los festejos del mes de Noviembre, es indispensable tomar todas las precauciones para evitar contagios de COVID-19, pues de lo contrario, podría haber un repunte en los casos, como ocurre en algunos Estados de México y en otros países.

“Si no actuamos a tiempo o nos confiamos, esta enfermedad puede ser fatal. Nos cuidemos para que protejamos a nuestros seres queridos, tomemos en cuenta que si no lo hacemos, viene el rebrote. En la entidad vamos muy bien, nos cuidemos por favor”, exhortó el Gobernador al pueblo chiapaneco.

Finalmente, el mandatario destacó la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado que realizan todos los días, las instancias federales, estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia, para fortalecer las estrategias a favor de la paz, tranquilidad y el bien común de las familias. Comunicado de Prensa