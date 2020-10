Urge Terminar la Carretera Costera y el Puente Sobre el Río Coatán del Libramiento: Colegiados

*LA COSTERA ESTÁ CONVERTIDA EN UNA TRAMPA MORTAL. *LA OBRA DEL PUENTE EN EL LIBRAMIENTO SUR SIN AVANCES. *INGENIEROS Y ARQUITECTOS SOLICITAN LA INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL.

Tapachula, Chiapas; 20 de Octubre del 2020.- El Colegio de Arquitectos de Chiapas señaló que es urgente la reparación de la Carretera Costera en el Estado, pero con trabajos de calidad, porque se están pagando por trabajos de modernización de primera.

Ante la infinidad de los accidentes diarios y a tardanza de esas tareas, Luisa Guadalupe Zamora Ayala, presidente de ese grupo colegiado, dijo en entrevista para EL ORBE, que hasta el momento, se desconoce cuáles son los motivos de la tardanza que ha tenido la empresa a cargo de esa obra.

Sin embargo, esa preocupación no solo de sus agremiados sino de toda la sociedad, y ya lo han hecho del conocimiento de las autoridades estatales y federales, «para que se tomen cartas en el asunto».

La petición que están haciendo es en tres vertientes, dijo.

La primera, para que el Gobierno del Estado se sume con los habitantes de la región Soconusco, para que, en una sola voz, se presione a la administración federal para que la constructora presente resultados positivos, de calidad y lo más pronto posible.

La segunda, dirigida directamente a la empresa concesionada con esa obra, en el sentido de que refuerce las cuadrillas de los trabajadores, porque las que están son insuficientes para cumplir con la responsabilidad que le fue asignada.

Y, tercero, para la sociedad, porque no ha habido total conciencia de que en una carretera en construcción no se están respetando los límites de velocidad y distancia, por lo mismo, están ocurriendo accidentes.

«Viajamos a Tuxtla Gutiérrez y nos damos cuenta de que hay muchos usuarios que no respetan esos límites y rebasan donde no deben hacerlo, por eso hay muchos accidentes. Creemos que hay responsabilidad también por parte de los usuarios», recalcó.

De igual forma, hizo énfasis que fuera de la obra en sí, la constructora ha tenido otras deficiencias, como el no colocar los señalamientos suficientes y oportunos para el desvío de los vehículos y los de precaución para señalar que es doble carril.

Así también debería de haber peones abanderando el tráfico, tanto de día como de noche, con los que se pudo evitar gran parte de los accidentes que han ocurrido.

De igual forma, el Gobierno Federal debe considerar sanciones a la constructora por los tiempos de ejecución y calidad de la obra.

En el caso del puente dañado en el libramiento, indicó que tienen conocimiento que las autoridades están trabajando en un paso alterno y en el desvío del río para poder trabajar en la parte afectada.

La intención es recuperar lo más pronto posible la vialidad en esa carretera, sobre todo para el uso el transporte de carga, luego de que, al estar cerrada esa vía de comunicación, tienen que entrar a la zona urbana de la ciudad y causan severos daños a las calles, además de que casi todos los días son protagonistas de accidentes.

Hace ya más de cinco meses que solicitaron al Gobierno Federal hacer esas reparaciones, sostuvo, «pero hasta ahorita todavía están empezando con los trabajos preliminares para la rehabilitación del puente».

Por ello, indicó, al concluir la reparación del puente y que éste vuelva a operar con normalidad, habrá que impulsar, también, un presupuesto emergente para reparar todas las calles que se están despedazando con las pesadas cargas para las que no fueron construidas.

Urge Reparar el Libramiento Sur: Colegio de Ingenieros.

Por su parte, y en torno a la situación que guarda actualmente el puente del Libramiento Sur, que resultó averiado hace ya varios meses, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Horacio López García, dijo que el 7 de Julio pasado dieron una opinión técnica al respecto a cómo estaba en ese entonces.

En entrevista para este rotativo recordó que, en esa ocasión, se dieron recomendaciones basadas en la experiencia de la Ingeniería Civil.

Añadió que desde entonces y de forma inmediata, tanto Protección Civil como el Gobierno del Estado, tomaron cartas en el asunto y ordenaron el cierre total al tránsito de vehículos sobre ese puente.

Paralelo a eso, según narró, el Gobierno contrató a una constructora para que hicieran trabajos a modo de hacer refuerzos y el puente no siguiera sufriendo daños, para evitar de esa forma su inminente colapso.

Aunque reconoció que, mientras se hacen esas reparaciones, el tránsito pesado de camiones de carga sigue entrando a la zona urbana de la ciudad, ocasionando con ello la destrucción de las calles e infinidad de accidentes.

Por eso, indicó que es urgente realizar esas reparaciones y, en tanto, aplicar medidas alternas, como desviar el tránsito pesado por la vía del ejido Álvaro Obregón. EL ORBE / Nelson Bautista / M. Cancino