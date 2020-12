Presupuesto Público se Invierte Para Garantizar el Bien Común y Brindar Justicia Social: REC

*EN TAPACHULA, EL GOBERNADOR INAUGURÓ LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LAS COLONIAS EL PORVENIR, DEMOCRACIA, QUINTA SAN RAMÓN Y PEDREGAL SUR-PONIENTE.

Durante la inauguración de los trabajos de construcción de pavimentación mixta en calles de diferentes colonias del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que en la entidad se viven momentos completamente diferentes, pues atrás quedaron los gastos en superficialidades y parafernalias, y ahora el presupuesto se ahorra e invierte para garantizar el bien común y brindar justicia social.

Acompañado de la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, el mandatario resaltó que cuando los recursos públicos se administran con honradez y transparencia, alcanzan para concretar obras de infraestructura social que atienden las verdaderas necesidades del pueblo y potencializan el bienestar y progreso de Chiapas, como en estas acciones que abonan a la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la población.

«Estamos trabajando de manera honesta en combatir la corrupción y tener economías que permitan redoblar esfuerzos y voluntades para sacar adelante las peticiones más sentidas de la población. Tengan confianza en que no vamos a bajar la marcha, al contrario, vamos a intensificarla; nuestro propósito es lograr el desarrollo y garantizar un mejor porvenir a los municipios de nuestra querida entidad», apuntó.

En este marco, Escandón Cadenas sostuvo que gracias a las gestiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la vacuna contra el COVID-19 pronto llegará a México y se iniciará su aplicación para todas y todos de manera gratuita y sin distinción; no obstante, dijo, en lo que eso sucede, es fundamental no confiarse y reforzar las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene, a fin de evitar un repunte de casos, sobre todo durante las próximas celebraciones decembrinas.

A su vez, la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda señaló que esta infraestructura vial, en la que se invirtieron más de 14 millones de Pesos, se ejecutó con transparencia, en concordancia con lo establecido a nivel Federal y Estatal, y se suma a las acciones para mejorar la imagen urbana e impulsar el progreso. “Hoy, la transformación social está en marcha, porque pueblo y gobierno trabajan en unidad, no solamente por la salud sino también por la paz y el desarrollo”, afirmó.

En representación de las y los beneficiarios de la Colonia Quinta San Ramón, Benjamín Marroquín Alfaro externó su agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al Ayuntamiento de Tapachula por atender esta petición de las y los habitantes de las distintas colonias que ahora cuentan con calles pavimentadas.

Estuvieron presentes: Faustino Ruiz López, representante de la Colonia La Democracia; Nora Karina Monzón Jiménez, representante de la Colonia El Porvenir; así como habitantes de la Colonia Pedregal Sur-Poniente. Boletín Oficial