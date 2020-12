Solapa Protección Civil a Migrantes en No Acatar las Recomendaciones Sanitarias Contra el COVID

*A UNAS HORAS DE PONERSE EN MARCHA LOS OPERATIVOS PARA VIGILAR EL USO DEL CUBREBOCAS ENTRE LA POBLACION, EN PLENA VIA PÚBLICA FUNCIONARIOS, ACOMPAÑADOS DE MIGRANTES, SE MOFAN EN TOTAL DESACATO A LAS MEDIDAS.

Tapachula, Chiapas; 17 de Diciembre del 2020.- Las mismas autoridades de Protección Civil que tienen la responsabilidad de cuidar de la población, solapan a los migrantes de diversas nacionalidades al no acatar las disposiciones de Salud federal y estatal en materia de salud, como el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia.

En vehículos oficiales de esa dependencia pasean en pleno centro de la ciudad a los migrantes hacinados y sin cubrebocas, haciendo lo contrario a lo que están pidiendo las autoridades de los tres niveles de Gobierno; es decir, a esos funcionarios de PC no les importa en lo más mínimo la vida de la población, de sus trabajadores e, incluso, de los mismos indocumentados.

Y es que ciudadanos, migrantes y lo peor, la misma policía y trabajadores del Gobierno no usan cubrebocas, generando una latente posibilidad de contagio del Coronavirus.

En entrevista parta este rotativo, el comerciante Arnoldo Morales Barrios, manifestó que la población hace caso omiso a las recomendaciones, y de seguir así, pudiera haber un retroceso y en un momento dado, el rebrote, que colapsaría la economía y paralizaría de nuevo las actividades de todos los sectores.

Durante los meses que los comerciantes cerraron sus negocios, hubo notables pérdidas, las mismas de las cuales, ahora que ya abrieron, no se han podido recuperar, y será peor si vuelven a suspender todo por culpa de la gente que se niega a usar el cubrebocas y a aplicar la sana distancia, entre otras recomendaciones.

Su comentario lo realiza buscando el bien de Tapachula, señaló, y por eso añadió que no se debe asumir posturas de mucha valentía y de que “les vale un comino la situación del contagio, que no les va a pasar nada o que de plano, el Covid no existe, pues ellos o sus familiares puede que terminen incinerados”.

Y en efecto, en un recorrido por las calles de la ciudad, se pudo constatar lo dicho por el entrevistado. En el Sendero Peatonal se ve a mucha gente sin ninguna protección.

Mientras que en los cuatro parques del Centro (Bicentenario, Las Etnias, Benito Juárez y Miguel Hidalgo), no obstante que hay cordones que prohíben el paso, los migrantes se cruzan de todos modos y muchas veces ante la mirada de los policías, quienes no dicen nada ni actúan. Por esa causa al rato puede haber rebrotes.

Por otro lado, Ludia González Aguilar, comentó que las autoridades de Salud e Instituto Nacional de Migración deben obligar a los centroamericanos a acatar las disposiciones, pues deambulan miles de ellos pero sin ninguna protección y sin tomar la sana distancia.

Consideró que tanto a los comercios, servidores públicos y migrantes que no acaten esas medidas preventivas o no las respeten, deben recibir sanciones ejemplares, porque es la vida de toda la población la que está de por medio. EL ORBE / Nelson Bautista