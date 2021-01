El 6 de Junio se Elegirán 80 Diputaciones Locales y mil 614 Miembros de Ayuntamientos: REC

* ESTÁN EN JUEGO 123 PRESIDENCIAS MUNICIPALES, 256 SINDICATURAS, ENTRE PROPIETARIOS Y SUPLENTES, Y MIL 245 REGIDURÍAS ENTRE PROPIETARIOS, SUPLENTES Y PLURINOMINALES.

* EL MANADATARIO ESTATAL HIZO UN EXHORTO A TENER UNAS ELECCIONES EJEMPLARES Y VERDADERAMENTE DEMOCRÁTICAS.

A hacer estas elecciones ejemplares y verdaderamente democráticas, donde el pueblo sea el protagonista y elija a sus autoridades de manera legítima y en libertad, exhortó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a las instituciones, partidos políticos y ciudadanía en general, durante el acto cívico por el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

Acompañado del consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, y de la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, el mandatario destacó que por encima de cualquier interés político-electoral, están México y Chiapas, lo cual convoca a la unidad y al compromiso de caminar de forma transparente y legal, para que la gente confíe en sus instituciones.

El jefe del Ejecutivo Estatal hizo un llamado a los partidos políticos a evitar que las elecciones sean como antes, cuando se vilipendiaba el interés general de Chiapas, pues, dijo, hoy se viven nuevos tiempos y es enriquecedor que haya ideas contrarias, que se discuta y debata con argumentos válidos, y que, con la actuación de un verdadero árbitro, se fortalezcan en la democracia las instituciones electorales y se consolide el Estado de derecho.

“No se trata de ganar por ganar, sino de obtener la confianza ciudadana para dirigir los destinos de nuestro querido estado. Que se plasme la voluntad del pueblo sin ninguna condición es la mayor fortaleza que puede tener una candidata o candidato, y también es un halago para las instituciones electorales”, manifestó.

Luego de asegurar que la participación de las mujeres es cada vez más importante, porque Chiapas necesita de su capacidad, talento, inteligencia y preparación académica para dirigir y tomar decisiones sustanciales, Escandón Cadenas los convocó a no afectar este proceso democrático con la presencia falsa de las mujeres, evitando el nepotismo y el tráfico de influencias y buscando los mejores perfiles para aportar a la entidad.

Agregó que ante las condiciones inéditas en las que se presentan estas elecciones debido a la pandemia de COVID-19, las y los candidatos tienen que hacer un mayor uso de la imaginación para respetar todos los protocolos sanitarios y no poner en riesgo a la población.

Tras precisar que el próximo 6 de Junio se abrirán más de 6 mil casillas para escuchar la voz de 3 millones 700 mil chiapanecas y chiapanecas, Chacón Rojas invitó a la ciudadanía a hacer uso responsable de su derecho a ejercer el voto de manera libre, autónoma y sin condicionamientos, y a los actores políticos, partidos, candidatas y candidatos, a respetar las reglas de convivencia democrática y conducirse dentro de los márgenes que establecen las leyes.

Explicó que además de diputaciones federales, se elegirán 80 diputaciones locales de mayoría relativa y representación proporcional, de los cuales 40 son propietarios y 40 suplentes. Asimismo, mil 614 miembros de Ayuntamientos: 123 presidencias municipales, 256 sindicaturas, entre propietarios y suplentes, y mil 245 regidurías entre propietarios, suplentes y plurinominales. “Serán las elecciones más grandes que ha habido en el Estado porque se realizarán con el mayor padrón electoral en la historia ciudadana de Chiapas”.

Asistieron: el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Estado, José Octavio García Macías; la secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez; el fiscal de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, Hugo Gómez Estrada; en representación de la VII Región Militar, Ever Constantino García, así como Consejeras y Consejeros Electorales del IEPC y representantes de partidos políticos. Boletín Oficial