La Invasión de Migrantes Sólo nos Deja Inseguridad y Prostitución: Canacintra

María Eugenia Moreno, Presidenta de Canacintra.

*EN LAS CARAVANAS VIAJAN PERSONAS CON ANTECEDENTES PENALES, BUSCADAS CON ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU PAÍS DE ORIGEN Y QUIEREN BORRARLOS VIVIENDO EN TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero del 2021.- Para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, los flujos de migrantes indocumentados sólo han dejado a Chiapas, inseguridad, prostitución y serios problemas de salud, con la complacencia de las mismas autoridades y de la protección de los Derechos Humanos.

María Eugenia Moreno Mendoza, presidente de ese organismo, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, que no solo el sector empresarial está en inconformidad por esa situación, sino el resto de la sociedad.

Dio a conocer que hay también mucho temor de que esos flujos de extranjeros podrían venir contagiados del Covid-19 u de otras enfermedades contagiosas que, tarde o temprano, ponen en riego a todo el Estado.

“Nuestra economía, que sabemos está quebrada, pero con la invasión cada día de más migrantes se ha vuelto casi imposible. Pero aquí no pasa nada. Estamos cansados de vivir con esta situación de saber que no contamos con ninguna protección ante esta zozobra de que nos pueda pasar algo a nuestros hijos, a la familia y a nosotros mismos que salimos a la calle”, recalcó.

Aún cuando aclaró que no son todos, en esos grupos de extranjeros viajan personas con antecedentes penales, personas buscadas con orden de aprehensión en sus países y delincuente en activo, y que cada día son más los que llegan a vivir a Tapachula y sus alrededores.

“Consideramos que, por la falta de trabajo, muchos de ellos entran a robar y sin recibir ninguna consecuencia, porque Derechos Humanos los protege. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos para que esto termine?”, subrayó

Ante esa problemática que considera se podría convertir en ingobernabilidad y motivos para conflictos sociales, hizo un llamado al Gobierno en sus tres instancias para que se apliquen estrategias conjuntas, pero verdaderas, no de fotografías ni simulacros.

“Es urgente que se frenen la entrada de caravanas y de grupos pequeños de migrantes, ya que nosotros somos los únicos afectados. Todos llegan y se quedan, aquí les quieren solucionar todo, ¿y nosotros qué?”, insistió.

También se refirió al repentino aumento en el número de contagios y decesos por Covid-19 en la entidad, aunque reconoció que es a consecuencia que la sociedad en general se ha resistido en acatar las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades de Salud.

Por lo mismo, puntualizó, es necesario que se apliquen sanciones más estrictas en contra de aquellos que, con su actitud, ponen en riesgo sus vidas y las de toda la población, “ya que regresar al semáforo de riesgo epidemiológico en rojo, sería fatal para la economía de todos”. EL ORBE / Nelson Bautista