Recibir Atención Médica Oportuna es Fundamental Contra el COVID-19: REC

En caso de presentar algún síntoma de Covid-19, es fundamental pedir ayuda especializada o acudir inmediatamente a las Clínicas de Atención Respiratoria, las cuales son gratuitas y cuentan con equipamiento, medicinas, insumos y, sobre todo, con personal capacitado que hace un gran esfuerzo para salvaguardar la salud y la vida de las personas que lo requieran, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Subrayó que ante algún indicio de tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, fiebre, pérdida de los sentidos del olfato y del gusto, se pueden comunicar a los números de teléfono 961-4296101 o 961-3659106, para recibir asesorías y atención médica oportuna, a fin de evitar que la enfermedad se agrave.

“Si avisas a tiempo puedes proteger tu vida y la de tus seres queridos. Por favor, no te confíes y toma en cuenta las recomendaciones de las y los expertos de la salud; recuerda que si tú te cuidas nos cuidamos todos”, apuntó al presentar un folleto informativo que se entrega a la población, como parte de las acciones preventivas ante la pandemia de Coronavirus.

El mandatario precisó que Chiapas continúa en color amarillo del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, por lo que es fundamental mantener la actitud responsable y cumplir las medidas preventivas, como el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, no realizar ni asistir a fiestas o reuniones masivas, hacer uso del cubrebocas y extremar precauciones si se acude a lugares con espacios reducidos.

Finalmente, Escandón Cadenas resaltó que el trabajo conjunto entre instancias federales, estatales y municipales que integran las Mesas de Seguridad Estatal y Regionales, ha contribuido al fortalecimiento de las estrategias de prevención y combate de conductas delictivas en las diferentes regiones, con el propósito de mantener un Chiapas seguro. Boletín Oficial