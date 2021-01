La Solución Para Evitar Riesgos por el Covid-19 Está en la Voluntad de Cuidarse

Es Una Enfermedad Altamente Peligrosa.

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que en las Clínicas de Atención Respiratoria Covid-19 se cuenta con todos los recursos a fin de brindar atención oportuna a la población que la requiera, especialmente con un gran personal de salud, sin embargo, destacó que la solución para evitar riesgos está en la voluntad de cuidarse de esta enfermedad tan peligrosa.

“En tus manos está prevenir, por favor no caigas en excesos de confianza, cuídate con mayor esmero, pues de esa manera también proteges a tu familia y nos cuidamos todas y todos. En Chiapas, las trabajadoras y los trabajadores de la salud están luchando incansablemente para salvar vidas, pero lo más importante es que no te contagies”, apuntó.

El mandatario precisó que la entidad continúa en color amarillo del Semáforo Epidemiológico, por lo que es necesario no bajar la guardia, mantener la actitud responsable y cumplir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, respecto al lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar el cubrebocas, así como extremar precauciones al salir de casa a realizar actividades esenciales.

Asimismo, reiteró el llamado a la población a que en caso de presentar algún síntoma de Covid-19, acuda a los hospitales especializados con el objetivo de que no se complique este padecimiento o comunicarse a los números telefónicos que aparecen en los folletos que proporcionan las brigadas en sus recorridos casa por casa, para recibir atención y tratamiento, y de esta forma evitar que la enfermedad escale.

Finalmente, Escandón Cadenas resaltó el trabajo conjunto que realizan las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones a favor de la prevención y combate al delito en cualquiera de sus expresiones, lo que ha permitido abonar a la paz, tranquilidad y bienestar del pueblo de Chiapas. Boletín Oficial