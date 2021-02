A Pesar de ser la Segunda Ciudad más Grande del Estado, Marginan a Tapachula Para Aplicación de Vacuna Anticovid

* LUEGO DE CULMINAR LA JORNADA DE VACUNACIÓN EN HUIXTLA Y ACAPETAHUA, AUTORIDADES FEDERALES ENVIARON LAS DOSIS A COMITÁN Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, EN VEZ DE CONTINUAR APLICÁNDOLAS EN LA COSTA DE CHIAPAS.

Tapachula, Chiapas; 27 de febrero del 2021.-En la entrega de las vacunas para las personas de la tercera edad que el gobierno envió para Chiapas, decidió de último momento no contemplar a Tapachula y, en su lugar, mejor enviarla a Comitán de Domínguez y a municipios aledaños de esa región.

En las últimas dos semanas, la vacunación se había desarrollado en la Costa de Chiapas hasta este sábado que, al concluir en Huixtla, se esperaba que seguiría Tapachula, el segundo más grande en la entidad, así como los otros seis municipios restantes en la Frontera Sur, pero no ocurrió.

Alfredo De la Cruz Cordero, en voz de la Asociación Civil Nueva Generación, dijo en entrevista para EL ORBE que Tapachula es una zona muy importante a nivel internacional, porque se le han tomado en cuenta para que se venga a poblar con decenas de miles más de centroamericanos, o de África, Haití y de diferentes países.

“Vemos que a nosotros acá nos siguen marginando como fue siempre, pero ahora con la intención de la vacuna, dijo, al recalcar que es cierto que se necesitan esos medicamentos en otros municipios de Chiapas, “pero, ¿por qué no a Tapachula?.

Lamentó que este municipio solo esté contemplado por el actual gobierno federal como el traspatio de México para contener a los migrantes, pero nada más.

Por lo contrario, recalcó, siendo Tapachula y los otros seis municipios en la franja limítrofe con Guatemala desde donde debió de iniciar la vacunación en el país, por ser donde empieza la patria y porque ahora es el punto de llegada de miles de indocumentados que nadie sabe cómo están de salud.

Dijo que ojalá no se hayan desviado las vacunas hacia Comitán por cuestiones políticas y que se espera que los funcionarios federales den la cara en las próximas horas para explicar los motivos que hay para que las vacunas se puedan aplicar en cualquier parte del país, menos en Tapachula. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa