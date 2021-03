Reporta el IMSS Cero Defunciones de Personal de Salud que Atiende COVID en Chiapas: Leobardo Ureña Bogarín

* Gracias a las Medidas Implementadas en el Instituto.

* EL REPRESENTANTE DEL IMSS EN CHIAPAS, RINDIÓ SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES ANTE EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, ZOÉ ROBLEDO Y EL GOBERNADOR DE CHIAPAS, RUTILIO ESCANDÓN CADENAS.

A través de una coordinación de logística y abastecimiento, aunado a la capacitación en el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas no ha registrado defunciones en el personal de salud que atiende a pacientes con COVID-19, informó el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín.

Al rendir su Primer Informe de Actividades al frente de la representación del IMSS en Chiapas, evento al que acudió el director general, Maestro Zoé Robledo y el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas, detalló que en apoyo y protección de los trabajadores se entregaron 622 mil 308 insumos de protección personal que consisten en mascarillas N95, goggles, batas, guantes de látex, gorros y botas quirúrgicas.

Ureña Bogarín precisó que el IMSS en Chiapas implementó acciones para la atención de los pacientes por COVID-19, una de ellas fue que durante más de 10 meses, entre 2020 y 2021, el Seguro Social aportó 376 camas mediante la reconversión del Hospital General de Zona (HGZ) número 1 en Tapachula y el número 2 en Tuxtla Gutiérrez, principalmente.

Indicó que gracias a la firma de la carta de adhesión al convenio marco se atendió con éxito a 76 personas no derechohabientes, “siendo Chiapas el segundo estado en el país en contar con la firma de tan importante acuerdo”, subrayó.

Anunció que para asegurar la atención a la pandemia el IMSS logró el histórico ingreso de mil 43 trabajadores de diferentes categorías que robustecen las seis bolsas de trabajo: Tapachula, Huixtla, San Cristóbal de las Casas, Pichucalco, Tuxtla y Tonalá.

En apoyo al personal, detalló que se implementaron diversas medidas para incentivarlos y mantenerlos bajo resguardo; de Marzo a Diciembre de 2020 se entregaron más de 23 millones de Pesos como parte del Bono COVID, mil 515 Notas de Mérito con un importe de 6 millones 262 mil 852 Pesos y se expidieron 616 permisos para mantener a salvo a los trabajadores más vulnerables.

El representante del IMSS en la entidad, resaltó el esfuerzo y riesgo que asumieron los 69 profesionales de la salud que se sumaron a la Operación Chapultepec, del 23 de Diciembre de 2020 al 28 de Febrero de 2021. Indicó que la representación del IMSS en Chiapas envió el mayor contingente de trabajadores para hacer frente a la pandemia en el Valle de México.

Leobardo Ureña Bogarín destacó que para mejorar la calidad de los servicios y consolidar el modelo de atención integral a la salud en Chiapas, se logró acercar al estado en 2020 a 86 especialistas y 124 en 2021, entre las que destacan: Cirugía Pediátrica, Endocrinología, Nefrología Pediátrica, Reumatología, Endoscopía, Hemodinamia, Hematología, Geriatría, Neurología Pediátrica y Cirugía de Retina.

Durante su informe también destacó el avance en la Estrategia Nacional de Vacunación, donde hasta el momento se han aplicado 2 mil 900 dosis, lo que representa más del 40 por ciento de médicos, enfermeras, personal técnico, limpieza, higiene, personal de ambulancia, camilleros, asistentes médicas y trabajo social.

En cumplimiento a la instrucción del director general del IMSS, Zoé Robledo, Ureña Bogarín informó que se implementan medidas para el buen regreso a la Nueva Normalidad a través de la reactivación de cirugías que habían quedado pendientes.

Anunció que en Tapachula se lleva a cabo la Jornada Oftalmológica Integral, donde participan cuatro especialistas en retina de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, que beneficiará a más de 130 derechohabientes.

En su mensaje, el director general del IMSS, Zoé Robledo resaltó que con Chiapas suman 10 los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada que ha visitado en 15 días, donde cada entidad ha tenido sus historias, sus retos y desafíos.

Destacó que fueron tres los pilares que abonaron a enfrentar de la mejor manera la pandemia por COVID-19, donde no solo el trabajo conjunto rindió frutos, sino también el alto sentido del deber de los profesionales de la salud que estuvieron en el frente de batalla.

“Todas y todos tienen un sentido del deber frente a una situación como esta y eso es completamente diferente pensar que hemos enfrentado la pandemia con personal de salud que también son patriotas, es pueblo curando al pueblo y eso es una diferencia gigantesca”, subrayó.

Zoé Robledo resaltó que los resultados presentados por el doctor Ureña Bogarín reflejan el trabajo conjunto con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, quienes apoyaron con las pruebas de laboratorio; siempre se ponderó el trabajar juntos para atender a las chiapanecas y los chiapanecos.

Indicó que en 2020 el IMSS destinó para la atención del COVID 9 mil millones de Pesos, de los cuales 334 millones de Pesos se ejercieron en Chiapas.

Indicó que de los 4 mil 589 residentes que acaban de egresar, que se formaron en el Seguro Social, y que estamos contratando 166 van para Chiapas.

Durante este informe de labores, el titular del Seguro Social reconoció la lealtad que el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín tiene no sólo por el Instituto, sino también por Chiapas.

Por su parte, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que ante la pandemia por COVID-19, en Chiapas hay un solo frente por la salud, sin distinguir si son instituciones federales, estatales o municipales, y el IMSS, subrayó, no ha sido la excepción, a través de un trabajo intenso encabezado por su titular Zoé Robledo y, en el Estado, por Enrique Leobardo Ureña Bogarín.

“Esta gran institución hace alusión al himno de Chiapas, porque siempre marcha con paso gigante para atender los padecimientos y la salud de las y los mexicanos, y es un orgullo para nuestro estado que no sólo estén en las ciudades, sino con el IMSS-BIENESTAR, también en las zonas más apartadas”, puntualizó.

Reconoció la labor de Ureña Bogarín mediante una dinámica de trabajo por la pandemia, pero también de manera integral por la salud y, ahora, en una participación distinta, pues el IMSS no sólo atiende a sus derechohabientes sino a quienes se acerquen.

“Esto es parte de la Cuarta Transformación, constata que, desde hace dos años, pueblo y gobierno estamos haciendo historia, encabezados por un estadista: el presidente Andrés Manuel López Obrador”, resaltó el gobernador de Chiapas.

Al informe de actividades de las Representación del IMSS en Chiapas, que se llevó a cabo en el Museo del Antiguo Palacio Municipal de Tapachula, acudieron el secretario de Salud Estatal, José Manuel Cruz Castellanos; la jefa de oficina de la Dirección General, licenciada Luisa Obrador Garrido Cuesta; el capitán primer intendente Daniel Medina Islas; y el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana Chiapas, Francisco Javier Alvarado Nazar.

También la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda; la secretaria general de la Sección XIV Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sonia María Cancino Pascacio; la enfermera Claudia Verónica Hernández Hernández, condecorada con la presea Miguel Hidalgo; así como los integrantes del Cuerpo de Gobierno Delegacional, Directores de unidades médicas, Subdelegados, funcionarios y autoridades institucionales y locales. Boletín de Prensa