Mayoría de Migrantes que Arriban a Tapachula Delinquen y se Prostituyen al no Traer Dinero

* ACNUR Y COMAR DEBEN INCREMENTAR RECURSOS, PARA EVITAR QUE LOS EXTRANJEROS TERMINEN COMO INDIGENTES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 03 de Julio del 2021.- De acuerdo al sector empresarial, más del 90 por ciento de los migrantes que han arribado a Tapachula en los últimos dos años no traen dinero y por ello tienen que delinquir, prostituirse o volverse indigentes para sobrevivir.

Roberto Alejandro García Zenteno, representante de comerciantes y empresarios del Paseo Peatonal, dijo en entrevista para EL ORBE que la crisis migratoria que se está viviendo en la localidad es un problema grave, porque no hay un control real de la situación.

“En el Sendero Peatonal camina un mundo de migrantes y eso no es problema, sino que muchos de ellos se vuelven indigentes y una buena parte en delincuentes. Por eso ya no puedes andar a altas horas de la noche en el centro, porque corres el riesgo de ser asaltado. Ellos no pierden nada y pueden hasta matar a alguien, como ya lo han hecho en algunos lados”, recalcó.

Asimismo, que el Gobierno Federal debe de actualizar el presupuesto de Tapachula, porque ya debe ser alrededor de 800 mil personas, incluyendo a los indocumentados.

Calculó que, en lo que va el año, el número de migrantes en Tapachula ha crecido hasta en un 30 por ciento, o quizás mucho más.

Da risa, dijo, el anuncio de que las autoridades migratorias hicieron alarde de la repatriación de un centenar de haitianos y que eso es literalmente nada, en comparación de todos los que entran de manera ilegal desde Centroamérica a Chiapas.

Las autoridades deben atender de manera urgente esa crisis, sobre todo en las colonias populares, porque es ahí donde los indocumentados participan mucho más en actos delictivos y vandalismo, señaló. EL ORBE / M. Cancino