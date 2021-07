Con Infraestructura Digna, Mejoramos la Imagen Urbana de San Cristóbal: REC

* El Gobernador Afirmó que su Gobierno Trabaja de Manera Honesta.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el mejoramiento de la imagen urbana del barrio El Cerrillo, en San Cristóbal de Las Casas, donde reafirmó que esta administración busca que la población cuente con espacios dignos y seguros, por eso se continuará trabajando para dejar bases sólidas y los gobiernos que vienen detrás se obliguen a actuar de manera responsable y con lealtad al pueblo.

Señaló que estas acciones en el barrio El Cerrillo, además de embellecer a esta ciudad colonial, dan mayor seguridad a sus habitantes, por lo que reconoció la labor que se realiza junto a las empresas constructoras, para caminar de forma honesta, que ganen lo que les corresponde, sin que tengan que dar diezmos ni inflar los costos, lo que ha permitido hacer más con menos o con el mismo presupuesto.

“El Cerrillo se construyó con gente española e indígena, que dio paso a la integración de una gran sociedad y cultura. Hoy, en San Cristóbal hay una población pluricultural, donde, además, conviven personas de Centroamérica o Europa que traen su cultura y también se adaptan a la chiapaneca, la cual viene del pueblo maya y es la que nos ha sacado adelante en los momentos más difíciles que atravesamos las y los chiapanecos”, expresó.

Desde San Cristóbal de Las Casas, el mandatario reiteró la invitación a las personas a partir de 40 años, que por algún motivo no se han vacunado contra el COVID-19, a asistir a los módulos para recibir este medicamento. “La vacuna salva vidas, porque así la enfermedad es más leve, si no, puede ser mortal. Todas las marcas son buenas, la mejor es la que nos toque; son gratuitas y tenemos suficientes para que hagamos uso de nuestro derecho a la salud”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, indicó que con esta obra se cumple puntualmente la instrucción del gobernador de construir infraestructura social, desde vialidades, pasos a desnivel, mercados, unidades deportivas, parques, terminales y no menos importante, el mejoramiento a la imagen urbana, como la que se realizó en este barrio icónico y polo turístico en San Cristóbal de Las Casas.

Al respecto, la secretaria de Turismo del Estado, Katyna de la Vega Grajales, apuntó que con el proyecto de revitalización de la imagen urbana del barrio El Cerrillo, se le da sentido al pasado, valor al presente y fuerza al futuro, sobre las bases de una cultura y tradición de siglos que da mayor pertenencia, dijo al tiempo de manifestar que todo lugar vinculado al turismo es susceptible a generar empleo e ingreso y, por tanto, a detonar el bienestar.

En nombre de las y los beneficiados, el presidente del Consejo Vecinal del Barrio El Cerrillo, Javier Durán García externó su reconocimiento a las autoridades estatales, porque la imagen quedó muy bonita y le da realce a este barrio, uno de los más antiguos de San Cristóbal de Las Casas, por lo que deseó que las autoridades sigan trabajando así para traerle más beneficios a este municipio.

Cabe mencionar que entre las acciones realizadas fueron la instalación de cableado diversos calibres, conexiones eléctricas especiales, estructura transición aérea subterránea, postes y registros de diversas especificaciones y tubería de diversos diámetros.

Asistieron: el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, y Miguel Ángel de los Santos Cruz, en representación de la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo. Boletín Oficial