Contamos con Suficiente Medicamento Para Atender a las Familias Chiapanecas, Además Supervisamos las Unidades Médicas de Covid-19: REC

EL GOBERNADOR CONSTATÓ Y GARANTIZÓ QUE NO FALTARÁN MEDICAMENTOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN Y AL PERSONAL DE SALUD, EN SU LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS.

* PIDIó A LA GENTE NO DEJARSE ENGAÑAR CON LA VENTA DE VACUNAS.

SUMARIO

* El Sistema de Salud se ha fortalecido con insumos, equipos y medicamentos, saldando deudas y sin aviadores.

Con el propósito de garantizar atención oportuna, digna y humana a la población chiapaneca que lo requiera, y brindar la protección al personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla contra la pandemia, el Gobierno de Chiapas realizó la supervisión de abasto de medicamentos, insumos y equipos de protección hospitalaria para las Unidades Médicas COVID-19.

Luego de recorrer el Almacén Estatal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas constató el abasto necesario, en orden y organizado, para atender a las familias chiapanecas, y reiteró su compromiso de que en su administración no falten medicamentos ni insumos: “Los almacenes, permanentemente, recibirán los artículos de salud para distribuirlos y que nadie se quede sin estos. Hemos hecho grandes inversiones y se van a seguir haciendo”.

Apuntó que se acabaron los tiempos en los que se simulaba y los medicamentos no llegaban, y, en relación de complicidades, se repartían el dinero entre supuestos empresarios que realmente se los robaban y hacían gran daño a las y los chiapanecos, sobre todo, a la población más vulnerable. Hoy, dijo el mandatario, tengan el precio que tengan, están en existencia para la atención urgente de la población.

En este sentido, refirió que, al llegar al Gobierno Estatal se encontraron faltantes de aparatos como resonancias magnéticas, tomógrafos, hasta incubadoras, así como casi cuatro mil aviadores en el sistema de salud, a quienes se despidieron, además de que se han ido comprando nuevos equipos y saldando deudas añejas; por ello, aseguró que en su gobierno el mensaje es trabajar con honestidad y honradez en todos los espacios, y quienes no lo hagan se enfrentarán a la justicia.

Al resaltar que Chiapas es el Estado que tiene menos defunciones por COVID-19 en el país, gracias a que el pueblo se cuida y a la extraordinaria labor del personal de salud, Escandón Cadenas pidió a la gente no dejarse engañar por vivales que quieran vender vacunas, ya que estos biológicos solo los tiene el Estado, son gratuitos y están garantizados para todas y todos, porque es un derecho.

Tras explicar el proceso de la cadena de control, organización y abasto de medicamentos para que la receta de los pacientes esté suministrada al cien por ciento, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, sostuvo que tanto almacenes como unidades médicas están debidamente surtidas porque las medicinas e insumos ya no se pierden como antes ocurría, y señaló que gracias al ahorro y economías logradas por el combate a la corrupción, se garantiza una asistencia de salud con calidad y calidez a las y los chiapanecos.

En tanto, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González destacó que este acto demuestra el trabajo que se realiza a favor de la consolidación de un Gobierno eficaz y honesto, al tiempo de enfatizar que, mediante la comisión integrada por los tres Poderes del Estado, instituciones y el empresariado, se continúa con la vigilancia, sin simulación, de los recursos destinados para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Asistieron: la diputada María Elena Villatoro, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia del Congreso del Estado; el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Carlos Domínguez Maldonado; el encargado de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Marco Antonio Ordoñez Juárez; la directora general del Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas, Concepción Domínguez González, trabajadoras y trabajadores de la salud, así como funcionarios federales, estatales y municipales. Boletín Oficial