Suspende Guatemala la Prueba Covid-19 por Falta de Personal. Sin Control la Frontera Sur

*ES ÚNICO FILTRO SANITARIO, AL DETECTARSE SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD SON ENVIADOS AL HOSPITAL “LA MONTAÑITA” DE MALACATAN, GUATEMALA.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio del 2021.- El Gobierno de Guatemala suspendió en las últimas horas la solicitud de las pruebas de no estar contagiado del mortal virus del Covid-19 a las personas que ingresan todos los días a su territorio, sobre todo a los mexicanos, quienes tenían que demostrar en el módulo sanitario ubicado en el puente internacional de Frontera Talismán, que estaban libres de la pandemia.

Edgar Velásquez Ramírez, enfermero paramédico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, dijo en entrevista para EL ORBE que en ese módulo se evalúa a las personas que desean entrar a territorio chapín y, si alguno presenta síntomas, se manda al Hospital Nacional de la Montañita, en el municipio de Malacatán.

Esa verificación de salud es solamente para los que quieren cruzar desde México a Guatemala, porque los que salen están exentos.

En los turnos que le ha tocado cubrir, no han detectado a sospechosos de estar enfermos de Coronavirus, aun cuando el flujo de personas ha aumentado en el mes, sostuvo.

“Solamente se le toma una declaración y se evalúa si presentan algunos síntomas”, indicó al precisar que se le mide la temperatura para saber si no llevan fiebre y si no presentan tos o dolor de garganta. Quien resulta sospechoso de contagio se manda a hacerle un hisopado para descartar o confirmar la presencia de la enfermedad.

Comentó, además, que ese es el único filtro sanitario que hay en el cruce fronterizo, en el proceso de identificación del Covid-19.

Luego se le consultó sobre si ese módulo laboraba las 24 horas al día, a lo que contestó que no, “ahorita por el momento no, por carencia de personal de Salud. Sólo está funcionando en el día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, el tiempo que esté abierta la aduana”.

Incluso, reveló que “en Guatemala la mayor parte de las personas piensan que el virus no existe, sobre todo en el área rural”.

En torno a la posibilidad que ha otorgado el Gobierno Federal de México para que los extranjeros puedan vacunarse en los municipios de la frontera sur de Chiapas, comentó que “es una ayuda bastante grande que ha dado el país en esa área, más que todo al gremio magisterial, porque en nuestra nación se careció de las dosis”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello