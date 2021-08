Vuelo Guatemala-Tapachula-Guatemala de TAG Airlines Fortalece las Actividades Comerciales y Turísticas: REC

* El Mandatario También Inauguró la Semana Restaurantera.

*EL GOBERNADOR INAUGURÓ ESTA RUTA QUE IMPULSARÁ A LA REGIÓN SOCONUSCO, Y AMPLIARÁ LA CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DESDE EL AEROPUERTO DE TAPACHULA.

En el Aeropuerto Internacional de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la inauguración de la ruta Guatemala-Tapachula-Guatemala, con el vuelo operado por Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG Airlines), el cual incrementará el flujo turístico y económico a la Región Soconusco y ampliará la conectividad internacional del estado desde este aeropuerto.

Luego del aterrizaje de este primer vuelo proveniente de Guatemala y del llamado bautizo del avión, el mandatario señaló que Chiapas y Guatemala son un mismo pueblo, originario de una civilización milenaria que comparte cultura, riqueza natural, principios y valores, y ahora tiene la oportunidad de fortalecer sus actividades comerciales y turísticas, impulsando el porvenir de ambos países.

Escandón Cadenas aseguró a los empresarios que no se arrepentirán de esta inversión porque Chiapas sigue creciendo, y a pesar de la pandemia de COVID-19, no bajó la guardia y en el primer trimestre de 2021 es el Estado que más ha crecido económicamente; asimismo, se han recuperado más de 10 mil empleos formales y los aeropuertos están retomando su movilidad.

“Podemos seguir conociéndonos y tener lazos indisolubles que nos permitan disfrutar de esa gran riqueza que tienen ambos territorios. Con la presencia de TAG Airlines mucha gente se motivará a seguir invirtiendo en Chiapas, que abre sus puertas para recibir todas las inversiones de este país hermano y también poder nosotros invertir en Guatemala. La idea es que este vuelo no sólo se mantenga, sino que podamos crecer juntos”, expresó.

Al ser testigo de este importante evento, la viceministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Guatemala, Shirley Dennise Aguilar Barrera, destacó que estas acciones se suman al esfuerzo conjunto de las dos naciones y del sector privado, para alcanzar los objetivos de reactivación económica, con lo que también se fomentan el turismo, los negocios, la facilitación de las comunicaciones y el comercio bilateral.

En su intervención, el director ejecutivo de Transportes Aéreos de Guatemala Airlines, Julio Alejandro Gamero Alfaro, explicó que este vuelo de aproximadamente 30 a 35 minutos, se lleva a cabo mediante una flota aérea moderna, la cual, a partir de octubre, realizará operaciones diarias entre ambos países, además tiene conectividad con otras naciones de Centroamérica. Refirió que este inicio de operaciones entre TAG Airlines y México representa un paso importante para su presencia internacional.

La secretaria de Turismo de Chiapas, Katyna de la Vega Grajales, dijo que, con el impulso de la aviación se fortalecen la cadena de valor del sector turístico, el crecimiento económico regional y comunitario, y se acerca a dos pueblos hermanados en su historia y cultura. A su vez, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, celebró la confianza que hoy queda demostrada por la aerolínea a través de esta ruta que contribuirá a la reactivación económica regional.

Posterior a este acto, el mandatario sostuvo comunicación vía telefónica con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, donde ambos manifestaron la voluntad de acordar un encuentro, para armar una agenda en común.

Asistieron: el viceministro de Economía de Guatemala, Jacobo Lee Leiva; el director de Aviación Civil de Guatemala, Francis Argueta; el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento; el director general de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, Antonio Noguera Zurita; el comandante Regional de la IV Agencia Federal de Aviación Civil, Alejandro René García Pascual; el encargado de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada; así como el diputado federal, José Luis Elorza Flores. Boletín Oficial