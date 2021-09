No Bajar la Guardia, Vacunarse y Cuidar la Salud Ante COVID-19: REC

* El Mandatario Inauguró Obras en Suchiapa.

Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que Chiapas va bien en el control y combate al COVID-19, y explicó que aunque el estado se encuentra en color verde del Semáforo Epidemiológico no significa que no haya riesgo de contagio, por lo que insistió en el llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas y de autocuidado.

Subrayó que la entidad cuenta con clínicas especializadas, equipamiento, medicinas e insumos y, sobre todo, un gran personal de salud para hacer frente a la pandemia, sin embargo, es fundamental vacunarse contra el COVID-19, porque este biológico ayuda a proteger la salud de los efectos nocivos de esta enfermedad y puede salvar la vida.

En este sentido, el mandatario precisó que hay 78 centros de vacunación activos en territorio estatal, y también continúa el recorrido de las brigadas por las casas y negocios para vacunar a las personas que lo requieren, ya que es una necesidad urgente salvaguardar la integridad de las chiapanecas y los chiapanecos.

“Las vacunas son seguras, vienen de laboratorios internacionales, y nosotros tenemos suficientes dosis, así que aprovecha la oportunidad de aplicarte este medicamento. Por favor, protégete y cuida a tus seres queridos, no te arriesgues y tampoco arriesgues a la familia ante este virus tan contagioso y peligroso», apuntó.

Finalmente, Escandón Cadenas pidió mantener las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos y al realizar actividades esenciales.

En Suchiapa, Rutilio Escandón Inaugura

Calles, Parque, Cancha y Domo

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró obras de infraestructura social en el municipio de Suchiapa, donde se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de calles, se entregó la construcción del Parque Recreativo “El Capricho”, así como de un domo y cancha de básquetbol.

Luego de recorrer estas obras en la Colonia El Capricho y los barrios El Arenal y Absalón Castellanos, el mandatario señaló que, a casi tres años de su gobierno, se han invertido 89.7 millones de pesos en este municipio, al tiempo de anunciar que la próxima semana iniciará la construcción del Polideportivo de Suchiapa, que será inaugurado antes de que termine el año.

“Ya les di mi palabra y ese centro deportivo estará listo; queremos que Suchiapa mejore su imagen urbana y tenga mayor posibilidad de crecimiento. Deseamos que la gente disfrute de lo que se puede hacer cuando se trabaja con honestidad y se cuida el presupuesto. El sueño se está convirtiendo en realidad: transformar la vida de los pueblos, trabajar por su progreso y porvenir”, aseguró.

En su gira por este municipio, también convocó a la población a continuar con las medidas preventivas contra el COVID-19, y acudir a vacunarse para protegerse; de igual forma, a tomar precauciones ante la temporada de lluvias y evitar ponerse en riesgo.

A su vez, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, expresó que la política del gobernador Rutilio Escandón, de hacer más con menos, no es otra cosa más que aplicar los recursos de manera correcta, honrada y honesta, en obras de impacto social para las y los chiapanecos. Comunicado de Prensa