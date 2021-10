Ofrece el Gobierno Visas Humanitarias a Migrantes; Las Rechazan Porque Siempre los han Engañado: LGV

El INM Siempre les ha Mentido.

* CONTINÚAN SU MARCHA PORQUE YA NO CREEN EN EL INM, QUE LOS ASECHA EN TODO EL CAMINO.

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre del 2021.- El actual Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció este jueves visas humanitarias con vigencia de un año para las mujeres embarazadas y niños que participan en la caravana migrante que avanza por la Costa de Chiapas y que este jueves recorrió el tramo entre los municipios de Villa Comaltitlán y el de Escuintla.

Así lo dio a conocer a los medios de comunicación, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, (CDH), quien precisó que la postura de los extranjeros que participan en ese movimiento, es continuar.

Comentó que, aunque lento por las mujeres embarazadas, niños y discapacitados, no han detenido su avance para llegar a la Ciudad de México en busca de su regularización de papeles que les permitan estar de manera legal en territorio nacional, porque en Chiapas el INM no los atendió en dos años.

En la caminata se han organizado de tal manera que se mantienen juntos, en un gran éxodo que salió en las primeras horas de este jueves de Villa Comaltitlán y avanzó hasta Escuintla, donde pernoctaron sin contratiempos tras recorrer unos 18 kilómetros en unas cuatro horas.

Ingresaron a las nueve del mañana a un costado del panteón de ese municipio. Caminaron unas seis cuadras hasta llegar al centro y posteriormente al parque central, donde las autoridades ya lo esperaban para darles ayuda humanitaria, agua, atención médica, entre otros.

El ofrecimiento del INM fue considerado un chantaje que bien pudieron haber otorgado desde hace muchos meses y evitar lo que ha provocado la crisis migratoria en Tapachula.

Por ejemplo, según recordó García Villagrán, cientos de personas que actualmente viajan en la caravana ya contaban con visas humanitarias y por eso habían tratado de salir de Chiapas hacia el norte del país, pero que en el trayecto fueron detenidos y regresados a Tapachula.

Advirtió que, si las autoridades mexicanas quieren emitir documentos, que sean permanentes y que se entreguen en la Ciudad de México.

“Es una vacilada del INM querer engañar al pueblo migrante, no es que se rechace, pero eso no es cierto, muchas personas tienen documentos y los detienen, por lo que seguiremos esperando hasta que alguien hable con congruencia”, apuntó.

De igual forma, que en lugar de desistir, se han ido fortaleciendo con la incorporación de más migrantes que los alcanzaron en autobuses de pasajeros, “a pesar del acoso del personal de Migración que se mantiene diversos puntos de la carretera costera por donde transitan”.

Todos están expuestos, dijo, y eso que se tienen a muchos niños, adolescentes y adultos mayores que no han decaído, a pesar de las carencias y las complicaciones por las inclemencias del tiempo y el ardiente asfalto, en el que han caminado cerca de 80 kilómetros de cinco municipios, en seis días.

Pernoctan en Escuintla y hoy Saldrán a Mapastepec

La tarde de este jueves, la caravana migrante determinó no salir al municipio de Acapetahua, localidad ubicada a unos 20 minutos a pie de Escuintla, ya que en esa localidad sería su segundo punto de descanso,

Por la mañana habían salido del municipio de Villa Comaltitlán y horas después arribaron al de Escuintla, donde la propuesta inicial era que descansaran un poco y siguieron su recorrido, pero optaron por quedarse a dormir ahí.

Aunque se puso a consenso, se cree que la decisión fue tomada por las fuertes lluvias que se han registrado en las tardes de estos días y los participantes podrían enfermarse.

Al ver la fuerte lluvia de este jueves, improvisaron algunas casas de campaña con plástico que llevan para dormir en los municipios. Otros se resguardaron sobre las aceras de las viviendas y negocios.

Unos más se acercaron a un auditorio que estaba lleno de población migrante que había llegado desde la mañana a descansar; unos más debajo de los árboles y en el mismo palacio municipal.

Por ahora, la población migrante se mantiene en los alrededores del municipio en busca de servicios de salud, ya que algunos bebés han empezado a presentar cuadros de fiebre y enfermedades respiratorias, pero temen ser detenidos en los lugares de atención médica, como aseguran lo hicieron agentes del INM en la víspera. EL ORBE / M. Blanco