Caravana Sale de Ulapa y Llega a Mapastepec, a una Semana de Haber Partido de Tapachula

La Caravana de Migrantes ha Avanzado más de 80 Kilómetros en su Viaje Hacia la CDMX.

* AVANZAN DE MANERA FIRME Y NO PRETENDEN DAR MARCHA ATRÁS EN SU TRAVESÍA.

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre del 2021.- La caravana de migrantes camina firme y sin dar marcha atrás por la parte media de la Costa de Chiapas para avanzar a la Ciudad de México y después retomar el rumbo de manera legal a la frontera con Estados Unidos.

A las 4:30, salieron de la comunidad de Ulapa, Acapetahua, donde caminaron unos 15 kilómetros para llegar a Mapastepec, localidad de la Costa donde descansaron este sábado.

Los extranjeros esperaron que pasara una fuerte tempestad que azotó a la región, y poco después emprendieron su caminata por toda la carretera federal.

Este día se cumplieron ocho días desde que arrancó este éxodo masivo con destino al centro del país, en donde buscan regularizar su situación migratoria.

Acordaron caminar por la tarde-noche para evitar que niños y mujeres se deshidrataran y pudieran sostenerse en el viaje intenso al que se han sometido durante decenas de kilómetros para tratar salir de Chiapas.

Caminaron en un solo carril de la carretera, debido a que es una vía de muy alta circulación de vehículos de carga pesada.

En grupos numerosos avanzan empujando carriolas, maletas, botellas de agua y jalando a sus niños para avanzar a su destino.

Ya por la noche llegaron a la explanada exterior de la Presidencia Municipal de Mapastepec, donde decidieron pernoctar y muy probablemente descansen este domingo, para salir el lunes por la mañana. EL ORBE / M. Blanco

INM No Deja Salir de Tapachula a Migrantes, aun con Documentos

“La ley en México es solamente para aquellos que no pueden pagar o para los que quieren hacer todo de manera legal”, coincidieron este sábado grupos de migrantes que obtuvieron su calidad de refugiado e intentaron salir de la ciudad, pero fueron detenidos y retornados por elementos del instituto Nacional de Migración (INM) y devueltos a la ciudad, aun cuando eso representa un delito internacional.

Yojanis Ayala Cordoví, un extranjero de origen cubano, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que su familia ya recibió sus credenciales de refugiados, luego de muchos meses de gestiones.

Ante esa noticia, explicó que levantaron todas sus pertenencias de la casa en la que estaban viviendo, compraron sus boletos de autobús y abordaron sin ningún contratiempo porque presentaron sus documentos y que fue grande su alegría el poder salir por fin de Tapachula.

Sin embargo, esa felicidad les duró muy poco tiempo, porque antes de salir del municipio, en el ejido Viva México, os agentes migratorios los bajaron del autobús, con el argumento de que esos papeles solo tienen validez en Tapachula y que es ahí, por orden del actual gobierno federal, en donde se tienen que quedar a vivir.

Apuntó que les explicaron a los agentes que están cometiendo un delito internacional porque la calidad de refugiado les permite transitar por todo el país, pero que no valió nada sus explicaciones y los retornaron, “aun cuando no somos refugiados en Tapachula, sino para todo México”.

En su caso y el de su esposa, detalló que son profesionistas que decidieron cumplir estrictamente todos los trámites administrativos durante su larga estadía y tránsito por territorio nacional, para que no hubiera impedimento legal alguno en su camino hacia los Estados Unidos, pero ni cumpliendo la ley pueden salir de Tapachula. .

Además, que se confiaron y no se fueron en la caravana migrante, porque ya habían obtenido los documentos que expide la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y planearon salir de la ciudad sin esconderse, en caminos de extravío o caminando, sino más bien en camiones de pasajeros y reconoció que están decepcionados.

“Así con la condición de refugiado y que no nos dejan salir somos bastantes. Muchos están optando por agarrar otras vías más riesgosas y mucho más costosas, y si nosotros llevamos muchos meses aquí, es porque no tenemos dinero como para estar pagando nada extra para que nos ayuden a salir. Hemos querido hacer todo por la ley y es imposible que de esa manera salgamos de aquí”.

Por su parte, Lázara Bárbara Jova, su esposa cubana, opinó que se sienten frustrados por querer hacer todo conforme marca la ley, porque en el país eso es en vano, incluso que les han prohibido ir a lugares en el mismo estado, como Tuxtla Gutiérrez.

Puntualizó que esa postura de la actual administración federal los está obligando a los miles de migrantes que aun siguen varados en Tapachula, en salir también en una próxima caravana, “porque eso es lo que está surtiendo efecto”. EL ORBE / JC