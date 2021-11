El Gobernador Sostuvo que en Chiapas se Mantiene Controlada la Pandemia

* Exhortó También a las Personas a Cuidarse por el Frente Frío No. 8.

Al informar que las bajas temperaturas, lluvias y fuertes vientos continuarán durante los próximos tres días en territorio estatal, especialmente en zonas montañosas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a extremar precauciones y atender las recomendaciones de protección civil.

“El exhorto respetuoso a la población es a seguirse cuidando de este frente frío número 8, que ya se hizo estacionario y, de acuerdo con el pronóstico, va a permanecer tres días más. Las personas que viven en las zonas montañosas tanto en las partes altas como bajas deben extremar precauciones porque la tierra ya está muy mojada y cualquier precipitación puede poner en peligro la integridad y los bienes familiares. Por favor, cuídate y no te confíes”, apuntó.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario sostuvo que en Chiapas se tiene controlada la pandemia, muestra de ello es que se han cumplido 16 días sin defunciones por COVID-19, sin embargo, esto no significa que el riesgo de contagios haya desaparecido, por lo que pidió acudir a los centros de vacunación o recibir a las brigadas domiciliarias, para aplicarse la vacuna, ya que este biológico, aunado a las medidas de autocuidado e higiene, son claves en el cuidado de la salud y la vida frente a esta enfermedad tan peligrosa e infecciosa.

Asimismo, enfatizó la importancia de no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos y al realizar actividades esenciales.