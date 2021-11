Urge Detener las Extorsiones al Sector Transporte

* Denuncia el Alcalde de Escuintla.

*La Policía no Tiene Armas Para Enfrentar a la Delincuencia.

Tapachula, Chiapas; 15 de Noviembre del 2021.- “Estamos coadyuvando en la mesa de seguridad con el Gobierno Federal y del Estado, para que juntos hagamos frente a las extorsiones, y buscar las estrategias adecuadas para que esté cáncer no siga avanzando en la región”, sostuvo el presidente municipal de Escuintla, Ángel Méndez Carbajal.

En entrevista para rotativo EL ORBE, se refirió a los “cobros de piso” que está haciendo la delincuencia organizada en ese municipio al sector del transporte, a quienes amenazan de muerte si no entregan una cuota semanal para perdonarles la vida a los choferes, aunque ya ha habido muertos en contra de quienes se han resistido a ese pago y cuyo delito impune ha paralizado al gremio en los últimos días en varios municipios de la Costa de Chiapas.

“Se requiere parar ya esta situación. Nos solidarizamos con las víctimas y con las familias que han sufrido y padecido esta lamentable situación que no debería de pasar, pero que vamos a tratar de erradicar, poner nuestro granito de arena para que esto pare ya”, señaló.

En torno a ello, opinó “en las caravanas de otros países que han ingresado y han pasado rumbo al país vecino, lamentablemente así como viene gente buena que busca una mejor calidad de vida en otros lugares, derivado del problema político que viven en sus países, en esas caravanas viene mucha gente mala, y como Chiapas es un paso obligado por ser vecino de Centroamérica, ese tipo de gente maleante se viene quedando aquí”.

Ante ese panorama que tiende a ampliarse hacia otros municipios de la Costa de Chiapas, incluso a Tapachula, afirmó, “es algo que lo vamos a tratar de evitar, haciéndoles frente, preparando a nuestros policías, que cada vez se capaciten más y que juntos con los tres niveles de Gobierno, estamos seguros que le vamos a hacer frente”.

Aseguró que, en el ámbito de sus responsabilidades, el Ayuntamiento local implementó operativos preventivos, pero “es un tema difícil, nosotros ya estamos viendo y haciendo lo necesario para que nuestra policía tenga armas, porque ellos vienen armados y nosotros no los podemos hacer mucho frente así”.

Aclaró que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en ese municipio no cuentan con armamento para hacer frente a la delincuencia, y solo tienen capacitación mientras gestionan permisos y armas.

¿Con qué hacen frente a la delincuencia?, se le cuestionó, a lo que contestó que “así nada más, estratégicamente como ellos están desde tiempos atrás, únicamente con toletes y las patrullas, son más operativos disuasivos para que sepan que no los vamos a dejar entrar, pero es difícil enfrentarlos en esa situación”.

Hizo un llamado a la población para que les tengan paciencia, a menos de 50 días de haber recibido el Ayuntamiento, “porque la ciudadanía sabe que recibimos un municipio de cabeza, pero que ya lo logramos parar”. EL ORBE / JC