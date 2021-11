Rutilio Escandón Insistió a los Chiapanecos Acudan a los Centros de Vacunación

* Además de Reforzar las Medidas Preventivas Contra el Covid.

*Ante la Llegada de las Fiestas Decembrinas.

Luego de informar que se han cumplido 23 días sin defunciones por COVID-19 en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que en otros países ya se registra la cuarta ola de la pandemia, y en algunos estados de México se tiene un aumento en los contagios, por lo que insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a vacunarse y reforzar las medidas preventivas, especialmente en esta temporada en que están próximas las celebraciones decembrinas.

“Hemos superado tres semanas sin defunciones por COVID-19, pero esto no significa que el riesgo haya desaparecido, por lo tanto, no hay que bajar la guardia, sobre todo ahora que se acercan las fiestas, posadas y reuniones familiares, porque en otros países ya llegó la cuarta ola de contagios, y en algunos estados de nuestro país están aumentando los casos por este virus tan contagioso y peligroso. Cuídate y cuida a tus seres queridos”, apuntó.

En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario informó que la entidad cuenta con suficientes vacunas anticovid, por ello pidió a la población acudir a los centros de vacunación, a los módulos establecidos en los espacios donde se realizan los pagos a adultos mayores o recibir a las brigadas que recorren las casas y los negocios para aplicarse este biológico, ya que se ha convertido en un factor fundamental que protege la salud y puede salvar la vida.

Asimismo, enfatizó la importancia de no caer en excesos de confianza y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo, el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales. Boletín Oficial