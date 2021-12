Coloca REC Primera Piedra en la Obra de Ampliación del Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la colocación de la primera piedra de la ampliación y prolongación de Rodaje Charlie a plataforma y hangar de carga del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, en su primera etapa, donde destacó que con dicha infraestructura esta terminal aeroportuaria, la que más ha crecido en poco tiempo en el país, no sólo tendrá un nuevo rostro, sino que se posiciona a Chiapas como un punto estratégico para la comercialización e intercambio comercial.

El mandatario afirmó que, pese a la pandemia por el COVID-19, en Chiapas no se bajó la guardia en ningún sentido, al contrario, se redoblaron los esfuerzos a fin de no perder el ánimo de hacer que se posibiliten mejores expectativas para el pueblo, como esta obra que le dará continuidad al progreso y al desarrollo de la entidad, y que es parte de las bases que se están cimentando en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

“Cualquier infraestructura que impacte al Estado, también es justicia social, porque ayuda a todas y a todos, sin ninguna distinción. Y esta obra funcional e integral, que contará con los servicios normativos, espacios dignos y los adelantos tecnológicos, dará las facilidades a la gente para que puedan comercializar sus productos”, afirmó al refrendar su compromiso de estar supervisando de manera permanente que esta obra quede lista el próximo año.

Al informar que también se proyecta la construcción de una terminal multimodal de corto recorrido para pasajeros y carga, con el propósito de lograr una mayor eficiencia en el traslado hacia el Aeropuerto, y que a finales de este año se iniciará la construcción del puente a desnivel sobre el Libramiento Norte y la inauguración del ubicado sobre el Bulevar Andrés Serra Rojas y Libramiento Sur en 2022, Escandón Cadenas agradeció el respaldo del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y convocó a la unidad con el fin de seguir trabajando por la movilidad y modernidad de Chiapas.

Al destacar el cumplimiento normativo del Programa Maestro de Desarrollo y la importante inversión del Gobierno del Estado para diseñar y desarrollar un sistema de infraestructura integral estratégico, el director general de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, Antonio Noguera Zurita, expresó que con ello esta terminal se posiciona como un aeropuerto certificado y el tercero más importante del sur sureste en cuanto a la afluencia de pasajeros, con la capacidad de dar la misma calidad de servicio que cualquier aeropuerto del mundo.

Añadió que el proyecto se complementará con un parque logístico y centro de consolidación para terminación y empaque, con lo que se impulsará considerablemente el desarrollo económico y social del Estado, con el noble objetivo de beneficiar a productores, agricultores, artesanos, comerciantes y a empresarios.

El secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, destacó la relevancia de esta obra que, en conjunto con otras que se han desarrollado en la ampliación de dicho complejo, mejorará la movilidad de las personas y sus bienes, pero sobre todo se tendrá un aeropuerto a la altura de cualquier otra ciudad importante del país, considerando que desde su creación se incrementó su capacidad de atención, pasando de 650 mil a un millón y medio de pasajeros en el 2019, lo que implicó extender sus espacios en el 2020.