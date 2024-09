Deben Hasta 8 Quincenas a Trabajadores del ISSSTE

*Directivos y Delegación Estatal se “Tiran la Bolita”.

Tapachula, Chiapas 16 de Junio del 2024.- La situación al interior de la clínica del ISSSTE Tapachula se complica, ahora salieron a manifestarse un promedio de cien trabajadores “de Guardia y Suplencia” de este sistema de salud, a quienes la dirección general les debe hasta ocho quincenas en algunos casos.

Lo anterior se desprende de la denuncia realizada por Kevin Díaz Ventura, enfermero bajo el concepto de guardias y suplencias, quien explicó que bajo este régimen laboral no tienen derecho ni si quiera a ser derechohabientes, solo les pagan a 45 pesos la hora, sin embargo aun así les deben lo que ya trabajaron.

Apuntó que bajo estas condiciones laborales hay médicos, enfermeras, camilleros, personal con alto grado de estudio que recibe un sueldo de 45 pesos la hora, que ni siquiera se apega al salario mínimo, por lo cual están exigiendo que les paguen lo que trabajaron.



“Es un problema bastante fuerte, actualmente ya tenemos una mesa de trabajo en la Ciudad de México, pero pues no tenemos respuesta ni siquiera de los pagos, realmente son pocos los estados que tienen este problema Yucatán y Chiapas son los que tienen más este problema”, denunció.Kevin Díaz Ventura subrayó que han hablado con directivos, y les dicen que “esperen y esperen”, no les solucionan nada, sin embargo, los inconformes aseguran que de paciencia no van a comer.Explicó que ante la inconformidad no podrían realizar un paro de labores, porque no podrían dejar tirados a los pacientes. Lo único que han hecho es estar trabajando bajo protesta, porque trabajan con vida humanas, lo que implica un alto grado de responsabilidad.De igual forma dio a conocer que hay empleados a los que les deben seis, siete y hasta ocho quincenas, en donde nadie les da una respuesta de los pagos, y con eso de que la clínica del ISSSTE en Tapachula se está cayendo a pedazos, hay preocupación por los pagos pendientes.Agregó que el pago viene por parte de la delegación estatal hacia la clínica Tapachula, mientras que aquí dicen que de la delegación estatal no a mandado el recurso, entonces ya no saben a quién creerle, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades competentes. EL ORBE/JC