Pronostican Mangueros Buena Temporada

*Lluvias Favorecen la Producción.

Tapachula, Chiapas 16 de Junio del 2024.- Productores de mango de la región del Soconusco esperan que para la próxima temporada, tenga una mejor cosecha, gracias a las constantes lluvias, las cuales permiten una importante recuperación del manto friático, sobre todo para quienes tienen plantaciones que no cuentan con sistemas de riego.

Lo anterior fue dado a conocer por Pablo Torres Antonio, Presidente del Sistema Producto Mango Estatal, quien refirió que en la cosecha que acaba de concluir, la producción fue casi de un 50%, haciendo un comparativo con años anteriores. Sin embargo, lo único que les ayudó fue que el precio de la fruta se mantuvo.

Reconoció que en el presente año hubo muy poca fruta a nivel nacional, por lo que las primeras cosechas se consumieron y dirigieron para el mercado nacional, y ya posteriormente en el mes de enero y febrero se empezaron a realizar las exportaciones.

Explicó que, en cuanto a las lluvias de la temporada, que se están viendo que son abundantes, esto beneficiará a las plantaciones de la región, sobre todo después de la intensa sequía, en meses pasados.

Comento que las precipitaciones pluviales permiten recuperar el manto friático, para que cuando ya no llueve, se puede hacer una buena inducción hacia la floración, y eso es lo que permite tener una buena producción para la próxima temporada.

Destacó que los municipios que cosechan mango Ataúlfo es Pijijiapan, Tonalá, Mapastepec, Acapetahua, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, una pequeña parte de Huixtla, así como Huehuetán con huertas grandísimas y Tapachula.

Precisó que el municipio de Acapetahua, es una zona que da mango a primera temporada, al igual que Mapastepec, Acacoyagua, Villa Comaltitlán y Escuintla, son cinco municipios en los que empiezan a sacar fruta en diciembre, son frutas adelantadas, Es la ventaja de esos municipios que adelantan la fruta y empiezan a abrir mercado.

El Presidente del Sistema Producto Mango Estatal manifestó que, con las intensas lluvias, esperan que favorezcan a la próxima cosecha de mango, para llegar a un 70 o 80 por ciento de producción.

Recordó que en la temporada pasada, por el cambio climático y muchos factores, las plantaciones se fueron en follaje, no dieron mucha flor. Así como hizo énfasis en que la gran mayoría de las huertas de mango no tienen sistemas de riego, y les hizo falta agua. EL ORBE/JC.