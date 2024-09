Población Debe Colaborar Para Evitar Casos de Dengue

*Siguiendo Recomendaciones de la SSA.

Tapachula, Chiapas 16 de junio de 2024.- La situación del Dengue en la región es un tanto complicada, ya que ni siquiera hay vacunas o un tratamiento específico contra esa enfermedad, más que las acciones de prevención por parte de las autoridades del sector Salud, lo que permite que este mal vaya en aumento cada día.

En entrevista con el rotativo El Orbe, la investigadora de Conacyt y Ecosur Unidad Tapachula, Ariane Liliane Jeanne Dor Roques, consideró que la participación social es determinante en este caso, porque con sus acciones o hábitos, se puede prevenir el Dengue en un alto porcentaje.

Apuntó que mientras la sociedad en su conjunto no asimile y ponga en práctica el rol que le corresponde, y si no se mejoran las condiciones para prevenir y controlar la aparición de este mal, de muy poco sirven las estrategias que aplica el sector salud.

La entrevistada, del grupo académico “Manejo de Plagas y Vectores de Enfermedades”, en la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur, explicó que el mosco transmisor tiene a favor el ambiente ideal para su proliferación, la temperatura idónea, la humedad relativa perfecta, y por si fuera poco, tiene muchos criaderos para depositar sus huevecillos, lo que hace más difícil su control.

Por eso, dijo, la participación social no debe ser a medias, sino toda la comunidad debe actuar al parejo con acciones muy sencillas en casa, por ejemplo, utilizando pupos o pequeños peces en el interior de los tanques donde el agua no es clorada, para que se alimenten de las larvas del zancudo.

Asimismo, dijo que tapar los tanques, tinacos o cualquier recipiente que contiene agua, porque eso ayuda mucho a que el insecto no se desarrolle. De igual forma, dijo, se requiere tener limpios los patios y que no haya recipientes donde se estanque el agua.

Agregó que con esta problemática de salud pública, no basta con las investigaciones o con fumigar por parte de las autoridades del sector salud, sino que se requiere de un verdadero compromiso social para contrarrestar la prevalencia del mosco transmisor del Dengue. EL ORBE/Nelson Bautista