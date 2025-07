Los Ángeles, Chicago, Boston y Otras Ciudades de EEUU Convertidas en Pueblos Fantasmas por Redadas del ICE

Autoridades de California Afirman que el Impacto de las Redadas es más Significativo que el de la Pandemia de Covid-19

——-

Las Actividades Económicas han Resultado Seriamente Afectadas por la Política Antiinmigrante de Trump

——-

Comercios Optan por Cerrar Ante la Caída de Ventas por las Deportaciones Masivas de Migrantes

*MILES DE MIGRANTES DE DIVERSAS NACIONALIDADES HAN DECIDIDO MANTENERSE ESCONDIDOS ANTE EL TEMOR DE SER DETENIDOS Y DEPORTADOS A SUS PAÍSES DE ORIGEN.

California es uno de los estados en donde más migrantes han elegido vivir gracias a sus políticas de santuario. Por esa razón, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron a aplicar fuertes operativos en lugares como Los Ángeles en donde, residentes y visitantes han preferido quedarse en casa, dejando algunas zonas como pueblos fantasma.



1 de 3

Las redadas de ICE han atemorizado a la población que ha dejado de asistir a lugares como Santee Alley, el corazón del distrito de la moda de Los Ángeles que antes se encontraba lleno de compradores en busca de las mejores ofertas y lanzamientos, pero ahora sus calles lucen vacías, tal como reportó el medio CNN.El complicado panorama migratorio ha obligado no solo a los compradores a alejarse de la zona, sino también a los dueños de negocios a cerrar.Al respecto, Anthony Rodríguez, presidente y director ejecutivo de mejora comercial del Distrito de la Moda de Los Ángeles, le dijo al medio: «Esto es algo sin precedentes. Personalmente creo que el impacto es más significativo que el de la pandemia durante las fases de confinamiento».Rodríguez recordó que en Los Ángeles la comunidad es mayoritariamente inmigrante, por lo que tanto los dueños de los negocios como los consumidores y los empleados de origen extranjero son fundamentales para mantener la economía de la ciudad.Detalló que en el distrito de la moda los visitantes han disminuido un 45 por ciento, es decir que han perdido alrededor de 10.000 a 12.000 compradores al día.Lo anterior, como es de esperarse, afecta las ventas de una manera muy significativa. Como ejemplo, Christopher Pérez, ciudadano estadounidense que tiene una tienda en la zona, dijo que a pesar de haber mantenido sus puertas abiertas, sus ventas han caído a la mitad.Los entrevistados coincidieron en que las personas tienen temor de salir, por lo que cientos de negocios están perdiendo ingresos en lo que debería ser una de las mejores épocas de venta del año.EN CALIFORNIA, RESIDENTES TEMENSALIR Y NEGOCIOS CIERRAN SUS PUERTASLa situación del distrito de la moda de Los Ángeles, en California, es solo un reflejo de lo que está sucediendo en diversas áreas del estado, debido a la tensa situación que se vive por las políticas migratorias de la administración Trump.Tras el aumento de redadas y detenciones, decenas de migrantes salieron a protestar, lo que llevó al gobierno federal a desplegar la Guardia Nacional en el estado.No solo eso, el gobierno de Trump inició una demanda en contra de la ciudad de Los Ángeles por sus políticas de Ciudad santuario que considera ilegales. Toda la situación ha generado un ambiente tenso que está obligando a muchos a permanecer en casa, dejando cientos de negocios cerrados.Cabe decir que, según CNN, entre el 1 y el 10 de junio pasados, el ICE detuvo a 722 personas en el área de Los Ángeles, una cifra muy superior a las 103 detenciones que se llevaron a cabo en el mismo periodo de 2024.CHICAGO, UN ‘PUEBLO FANTASMA’ PORDEPORTACIONES MASIVAS DE TRUMPEl segundo corredor comercial más concurrido de Chicago es una zona típicamente bulliciosa llena de taquerías y tiendas de comestibles mexicanos en la parte suroeste de la ciudad. El lunes por la tarde se había convertido en un pueblo fantasma.Durante el fin de semana se había corrido la voz de que Chicago podría ser el blanco de posibles redadas de migrantes después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, lo que generó ansiedad entre los residentes y los dueños de negocios por igual.El discurso inaugural de Trump y sus alardes de tomar medidas enérgicas contra los migrantes solo aumentaron el miedo, mientras que el clima gélido también mantuvo a la gente en sus casas.El tráfico peatonal en el tramo de 2 millas, de la calle 26 en el vecindario de Little Village se desplomó; según algunas mediciones, la disminución había alcanzado el 50 por ciento, según Jennifer Aguilar, quien dirige la cámara de comercio local y habló con varias de las aproximadamente 400 empresas del área.LOS DEFENSORES DE LOS MIGRANTES“Va a ser desastroso”, dijo Aguilar en una entrevista. “Si hay redadas y la gente tiene demasiado miedo de salir, el impacto durará años”.Tras jurar como presidente de Estados Unidos, Trump actuó rápidamente para cumplir con sus promesas de campaña después de su discurso inaugural, al anunciar medidas para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y movilizar tropas para reforzar la seguridad fronteriza.Cerró la aplicación CBP One, utilizada por los migrantes para cruzar la frontera y solicitar asilo, lo que frustró las esperanzas de muchos que esperaban en México para tener una cita con las autoridades estadounidenses.Todo esto ocurrió tres días después de que el Wall Street Journal informara que el equipo de Trump estaba planeando grandes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago a partir del martes, aunque el zar fronterizo Tom Homan luego intentó restarle importancia, diciendo que estaba revisando los planes.La tercera ciudad más grande de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un blanco fácil para Trump, pero Chicago ha estado particularmente en su radar después de recibir a decenas de miles de migrantes durante la presidencia de Joe Biden, muchos de ellos trasladados en autobús desde Texas por el gobernador Greg Abbott a ciudades santuario dirigidas por demócratas.VENTAN EN CHICAGO CAEN PORDEPORTACIÓN MASIVA DE MIGRANTESLittle Village, conocida como el “México del Medio Oeste”, está ubicada al suroeste del principal distrito comercial de Chicago. La zona genera más ingresos fiscales al Ayuntamiento que cualquier otro tramo comercial, con excepción de Magnificent Mile, la calle comercial del centro que cuenta con tiendas de lujo como Saks Fifth Avenue, Rolex y Burberry.“Hace tres días, el viernes, estaba caminando por el corredor comercial y hablé con un vendedor ambulante que dijo que sus ventas habían bajado un 60 por ciento”, dijo Mike Rodríguez, concejal del distrito 22, que incluye a Little Village.“El comercio simplemente estaba en baja, la gente se quedaba en casa, la gente estaba preocupada por: uno, el frío, pero dos, tenían miedo de interactuar con ICE”.Chicago y otras ciudades como Nueva York han tenido dificultades para pagar el costo de la vivienda y la alimentación de los migrantes en Estados Unidos. Una operación de deportación masiva única de unos 13 millones de personas costaría al menos 315 mil millones de dólares, según calculó el Consejo Estadounidense de Inmigración, advirtiendo que la cifra era “muy conservadora”.Si se distribuye en el tiempo, esa cifra podría ser mucho mayor. Y eso no incluye el impacto económico de los trabajadores que no se presentan y las empresas que tienen que cerrar como resultado.“Lugares como Little Village, Pilsen, Chinatown, su contribución a la ciudad es enorme”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition.“Cuando las empresas tienen menos tráfico peatonal, van a generar menos ingresos. Eso significa menos impuestos para nuestras escuelas, para nuestro sistema de salud, para nuestra seguridad pública, los departamentos de policía, todo lo que mantiene a todos los habitantes de Chicago seguros”.