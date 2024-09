Sheinbaum Dará Continuidad al Proyecto “Agua Saludable”

*Asiste a Supervisión de la Obra en Durango

Lerdo, Durango; 16 de Junio de 2024.- Llevar agua potable a todo el país como un derecho humano, fue el compromiso de la candidata electa a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras acompañar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la supervisión del proyecto Agua Saludable para La Laguna, en Durango, una obra que tendrá continuidad en el segundo piso de la Cuarta Transformación.

“La continuidad del proyecto de Agua Saludable; no termina aquí, no es solamente con lo que se ha hecho, sino que vamos a seguir trayendo agua a La Laguna, a todo el país, en el reconocimiento del agua como un derecho humano y lo que significa la colaboración para distribuir este recurso tan preciado que hoy es tan escaso”, informó.

Reconoció el trabajo realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con este tipo de proyectos, que buscan acercar este recurso como un derecho para todas y todos los mexicanos y no como una mercancía.

“Ahora estamos aquí en la Laguna (…) en uno de los temas más complejos quizá, pero también más importantes, que es el derecho humano al agua. La región de La Laguna, próspera, que le ha dado tanto a México en producción, en cultura y esta región que se formó aquí precisamente porque había mucha agua (…) hoy el gran problema que tiene es la contaminación de agua por arsénico de los pozos. Esta obra que ha hecho el Presidente de Agua Saludable represente el reconocimiento justamente de que el agua es un derecho humano, no es una mercancía, no es un privilegio, el agua es un derecho del pueblo de México”, reconoció.

Reiteró su compromiso para dar continuidad al proyecto de la 4T y los proyectos estratégicos realizados por López Obrador en esta primera etapa, que no hizo ningún Presidente en la historia de México.

“Quiero terminar diciendo dos cosas: la primera, siempre dije en la campaña que lo que representamos es el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública; el Presidente puso los cimientos, el primer piso, porque lo que se ha hecho en estos casi seis años, creo que no lo había hecho ningún Presidente en la historia de México. Y ahora nos toca seguir sirviendo al pueblo de México con nuestros principios”, anunció.