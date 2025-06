Promueven Proyecto Corredor Biológico Cultural Intraurbano

*En la Ribera del Río Texcuyuapan.

Tapachula, Chiapas; 20 de Junio del 2025.- Con el objetivo de rescatar espacios públicos y hacerlos sustentables en la Ciudad de Tapachula, jóvenes profesionistas vienen promoviendo en diferentes sectores sociales el proyecto piloto “corredor biológico cultural intraurbano del río Texcuyuapan”, que comprende de 150 metros de longitud a la altura de lo que es Plaza Kamico.

En entrevista, el miembro del colectivo Urbis, arquitecto Bernabé Alejandro Constantino Corso, explicó que dicho proyecto está integrado por profesionistas de diferentes disciplinas, en donde hay arquitectos e ingenieros. Pero también están haciendo alianzas con otros sectores de la población.



1 de 2

Destacó que realizan la promoción de este proyecto, con la finalidad de que la gente lo crea y lo vea como algo útil para su vida diaria. Porque también está comprobado que si el ser humano no ve que algo le sirve, entonces lo ve como basura, y precisamente por eso el río es contaminado, porque muchos consideran que no tiene una utilidad.“Si incorporamos el río a la vida diaria de la ciudad, entonces es más difícil que lo puedan llegar a contaminar. Aunque siempre en todo momento se van a tener que hacer campañas de ecología, la concientización en la ciudadanía, en los niños, sobre todo, es muy importante para que ya no se vuelva contaminar”, subrayó.A este proyecto también invitaron a las autoridades municipales, para que también colaboren en este proyecto, dijo.En entrevista por aparte, Miguel Ángel Juárez Pichardo, también integrante del colectivo Urbis manifestó la importancia de ya se le empiece a dar más importancia a los ríos en Tapachula. Porque muchos años se les ha dado la espalda a estos entornos naturales.Ante ese escenario dijo, “es importante empezar a ver a los ríos como un sistema biológico, para empezar a hacer corredores donde podríamos caminar por calles arboladas, por vías verdes, y ya no pensar tanto en la movilidad con tráfico vehicular, automotor. Si no podría ser bicicletas, que sea caminable y por qué no hasta navegable, en algún momento”.Cuestionado sobre alguna historia o antecedente de éxito con relación a este proyecto en nuestro país, el especialista en urbanización manifestó que en la localidad de Orizaba, Veracruz, ya se rescato un río, y el proceso duró un año, y en la actualidad ya llevan cinco años consecutivos siendo la ciudad más limpia del país.Dicho proyecto podría tener un costo aproximado de “40 millones de pesos”, en donde también puede participar la iniciativa privada. EL ORBE/ JC