Investigan a Alcaldes de Guanajuato por Presuntos Nexos con Criminales

*Denunciados por el Ex Gobernador, Diego Sinhue.

León, Gto.;20 de Junio.- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene a su cargo las investigaciones en contra de varios Presidentes Municipales de Guanajuato con presuntos nexos con la delincuencia organizada, que en 2024 hizo públicas el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, explicó que es un proceso que lleva a cabo la Federación, y el Gobierno del Estado acompaña proporcionando lo que le solicita.

En junio de 2024, después de las elecciones para la renovación de Ayuntamientos, el entonces Gobernador reveló que de acuerdo con la Mesa de Seguridad al menos ocho candidatos electos a las alcaldías y a Diputados «tienen alguna relación con grupos delincuenciales».

Jiménez Lona explicó que no puede dar información respecto a las indagatorias, porque se estaría violando el debido proceso. «Es un tema que está revisando y está llevando la Federación».

El funcionario estatal dijo que no hay carpetas judicializadas, pero se está trabajando.

«Hay que llevar una investigación y tiene que ser un proceso muy cuidadoso, por la responsabilidad, porque luego vemos casos; ustedes recordarán el ‘Michoacanazo’, aquel donde se puede hacer un tema mediático, pero de fondo no genera consecuencias».

«Acá hacemos los votos para que este proceso que lleva la Fiscalía General de la República, se lleve apegado a derecho y se actúe en su momento, cuando se tengan los elementos necesarios», dijo.

Tras la ola de asesinatos de Alcaldes y Alcaldesas en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, el Secretario aseguró que el Gobierno Estatal mantiene contacto constante y diálogo con las Presidentas y Presidentes Municipales.

Afirmó que todos los días están en comunicación, atendiendo sus inquietudes.

Dijo que recientemente estuvo con la Alcaldesa de Pénjamo, este jueves vio a la Presidenta Municipal de Yuriria y este 20 de junio de 2025 estaría con la de Apaseo el Alto. (En esos tres municipios se han registrado ataques armados contra corporaciones policiales).

Jorge Jiménez precisó que tiene la instrucción de la gobernadora Libia Dennise García de dar acompañamiento a los Presidentes Municipales, pero sobre todo que no se sientan solos.

«Ellos representan y tienen el mando de la Policía municipal, pero requieren el acompañamiento», que les darán las fuerzas del Estado y fuerzas federales.

Con relación a los Ediles que tienen custodia de la Guardia Nacional (como el de Celaya), comentó que ellos lo gestionan directamente con el Gobierno Federal. Sun