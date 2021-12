Migrantes con Código QR Podrán Viajar en Autobuses Foráneos a Otras Entidades; 62 Hospitalizados, 45 Altas y Siete Defunciones, Saldo de Pacientes en Volcadura

* AL ACCIDENTE EN EL QUE FALLECIERON 55 INDOCUMENTADOS, SE SUMAN LOS 114 QUE HAN RECIBIDO ATENCIÓN EN HOSPITALES DE CHIAPAS.

*TRADUCCION EN INGLES

Tapachula, Chiapas; 14 de diciembre del 2021.- Las empresas del transporte público federal que prestan sus servicios en la frontera sur hacia el resto del país, a partir de la fecha ya podrán trasladar a miles de migrantes en sus unidades rumbo a 16 estados de la República, ante la crisis migratoria que enfrenta Tapachula por la llegada de personas de todo el mundo.

Con ello se cancela la orden que había del gobierno federal en torno a que no podían trasladar a migrantes e incluso con advertencia de multas.

Eliseo Vázquez Espinoza, presidente del Consejo Administración de Transporte Diamante del Soconusco, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las autoridades del Instituto Nacional de Migración, los invitaron a una reunión para que apoyen en el traslado del éxodo.

Comentó que Tapachula cuenta con un severo problema de migrantes, por lo que el gobierno, según su versión, asegura que es muy importante que sean reubicados.

“Con este documento que tengo en mano que contiene un QR, pueden viajar los migrantes, pero se tiene un procedimiento, Nos dieron 16 estados de la República para que en esas entidades puedan sacar su cita y continuar sus trámites administrativos en busca de obtener una Tarjeta por Razones Humanitarias”, comentó.

También recordó que antes las autoridades habían prohibido llevar a los migrantes haitianos, pero que ya se les dio la oportunidad de nuevo.

Confirmó que en las últimas horas han empezado a llegar los primeros grupos de 50 personas, pero que pondrán en marcha corridas extras cada día para atender esa gran demanda.

La autorización del gobierno federal también incluye a taxis y colectivas locales o las que tengan corridas por carreteras federales.

El documento que se le está expidiendo a los migrantes beneficiados, llamado popularmente oficio de salida, tiene una vigencia no mayor a 30 días para que lleguen a sus destinos, incluso pueden utilizar el transporte aéreo

El oficio tiene un código que, al pasar por un lector digital, trae todos los datos de identificación del extranjero, y con ello puede abordar la unidad. En el trayecto tiene que presentar el mismo.

Podrán participar todas las empresas del transporte concesionadas y plenamente identificadas, es decir, no las piratas, y dentro de las rutas establecidas y hacia los destinos asignados únicamente. Por eso, un documento que señale que el extranjero beneficiado debe de ir a Puebla, no podrá viajar hacia otro lugar, y tampoco se le podrá cobrar pasajes alterados o más caros que lo normal.

Esto no exime que el personal de INM haga revisiones a las unidades como parte de sus actividades normales, además de que verificarán a autenticidad del oficio de salida y los datos del QR.

Entre los destinos que en los que los migrantes podrán realizar sus trámites y que con sus propios recursos harán el viaje, está Aguascalientes, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. EL ORBE / M. Blanco

Continúa Atención a Víctimas de

la Volcadura en Chiapa de Corzo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 14 de Diciembre de 2021.- El secretario de Salud de Chiapas, doctor Pepe Cruz, informó que en las últimas horas fueron dados de alta tres pacientes centroamericanos que recibían atención en unidades hospitalarias del Sector Salud del Estado, por lo que suman 45 migrantes recuperados de las lesiones que sufrieron como consecuencia del accidente ocurrido en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, dio a conocer el fallecimiento de una persona del sexo masculino, de identidad desconocida, cuyo estado de salud era muy grave, con diagnóstico de traumatismo cráneo encefálico severo y de tórax, por lo que se encontraba intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital General “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”.

Con base en este último reporte, el titular de la Secretaría de Salud estatal actualizó que del total de 114 personas migrantes atendidas en unidades médicas de la Región Metropolitana, 62 pacientes permanecen hospitalizados, 45 han sido dados de alta y siete perdieron la vida mientras recibían atención debido a la gravedad de las lesiones.

Señaló que de los 62 pacientes que aún reciben atención, cuatro se encuentran en condiciones muy graves en el área de terapia intensiva y el diagnóstico médico para el resto de las personas lesionadas es de graves y delicados estables.

El doctor Pepe Cruz comentó que durante esta emergencia en salud, el personal de trabajo social ha sido parte importante para mantener informados a los familiares sobre la situación que guardan los pacientes.

Finalmente, reiteró que el Hospital General “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” y los hospitales básicos comunitario de Acala, Berriozábal, Chiapa de Corzo y Cintalapa de la Secretaría de Salud, así como el Hospital General “Dr. Belisario Domínguez” del ISSSTE, el Hospital General Vida Mejor del ISSTECH, el Hospital General de Zona número 2 del IMSS y la Cruz Roja Mexicana, continúan dando su mejor esfuerzo para lograr la recuperación de las personas migrantes que siguen internadas. Boletín Oficial