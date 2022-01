Se Fortalece el Programa “Vecino Vigilante” en Tapachula, Tuxtla Chico y Tuzantán; con Mayor Impulso a los Espacios Educativos, se Construye una Mejor Sociedad: REC

* EL MANDATARIO RESALTÓ EL TRABAJO HONESTO, POR LO QUE LOS RECURSOS ALCANZAN PARA REALIZAR PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL, Y BRINDAR BIENESTAR A LA POBLACIÓN.

En gira de trabajo por la región del Soconusco, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de kits de vigilancia dentro del Programa “Vecino Vigilante”, a los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico y Tuzantán, donde destacó la importancia de fortalecer esta iniciativa que coadyuva a las estrategias de seguridad, genera confianza y fomenta la participación responsable de ciudadanas y ciudadanos que voluntariamente participan en la tarea social de vigilar, proteger y salvaguardar la vida y patrimonio propio y de su entorno.

“Este programa es muy digno para que nos cuidemos todas y todos; por ello felicito y reconozco la responsabilidad de chiapanecas y chiapanecos que integran estos comités, porque tienen una gran misión, pero también el honor de haber sido elegidos por su ética, principios, valores y por su actitud generosa frente a sus pueblos, eso ayuda mucho”, manifestó al resaltar que todo ello es parte de la política democrática que se impulsa para que la sociedad se sume y participe en las distintas estrategias, siendo un enlace para tener conocimiento de lo que verdaderamente sucede en cada territorio municipal.

Al detallar que en esta ocasión se beneficia a Tapachula con 130 apoyos para igual número de vecinos vigilantes, en Tuxtla Chico con 65 y en Tuzantán con 30, Escandón Cadenas subrayó que, aunque Chiapas va bien en materia de seguridad, gracias al respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, las estrategias que las autoridades de los tres niveles de gobierno diseñan en las Mesas de Seguridad y a la suma de voluntades de la sociedad, se redoblarán los esfuerzos y se continuará trabajando de forma compactada para tener un Estado en paz, con desarrollo y bienestar.

Por ello, exhortó a las autoridades municipales a administrar bien los recursos públicos, para que éstos alcancen en lo más prioritario, como el tema de la seguridad, y los convocó a instrumentar una política real, justa y generosa que busque el bien común, no para sacar provecho a asuntos personales. “Esta es una gran posibilidad de servir y trabajar de mejor manera a favor del pueblo. Ésa es la mejor política; por eso, el que no tenga esa vocación y tenga otros intereses mejor que no participe en política, porque la política es para el bienestar del pueblo, es una profesión al servicio de la gente”, enfatizó.

La titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, Emma Itzel Orantes Ortega, resaltó la importancia de la participación ciudadana e informó que, aunado a la entrega de estos kits, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los capacitará en el uso adecuado de este equipo. Apuntó que la prevención requiere de acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan construir relaciones libres de violencia y entornos pacíficos bajo un enfoque de ciudadanía.

En ese sentido, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, resaltó la importancia del programa Vecino Vigilante a favor de la seguridad y bienestar de la población, por lo que con estas herramientas y la capacitación que se otorga, sus integrantes, que son ciudadanos responsables, podrán cumplir a cabalidad esta misión. Asimismo, destacó los apoyos que se impulsan en Chiapas para el fortalecimiento de las policías municipales, así como los alcances del proyecto Escudo Urbano C5 que se inició desde este municipio.

Inaugura Espacios Educativos en la Secundaria “Juan de la Barrera”

Al inaugurar aulas didácticas, equipamiento y obras de exterior de la Escuela Secundaria General “Juan de la Barrera”, del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que la educación es fundamental para construir una mejor sociedad, avanzar hacia el progreso y elevar el índice de desarrollo humano, por ello su gobierno seguirá invirtiendo en este rubro, a fin de garantizar espacios educativos dignos, de calidad y a la altura de la niñez y la juventud chiapaneca.

“Estamos convencidos de que la educación no es un gasto sino una inversión, por ello nosotros vamos a continuar destinando recursos para mejorar integralmente más planteles escolares de Tapachula y de todo el estado. Invertimos en educación porque es la herramienta que nos ayudará a salir adelante, a ser más humanos y generosos con el prójimo, y también proporcionará más oportunidades de grandeza a Chiapas y México, al hacer posible que la sociedad tenga una mejor calidad de vida”, apuntó.

Destacó que continuará la construcción de más infraestructura física educativa en este plantel, para contar con espacios de convivencia y de enseñanza-aprendizaje adecuados, que brinden seguridad y certeza al alumnado, personal docente, directivo y administrativo, así como a las madres y padres de familia, al tiempo de exhortarlos a sumarse a las acciones de reforestación de las áreas verdes.

En este marco, el mandatario resaltó que han sido tres años de trabajo responsable, honesto y de combate a la corrupción, por eso los recursos públicos alcanzan para realizar proyectos de alto impacto social y brindar bienestar a la población, muestra de ello es que Chiapas va bien, pues de acuerdo con las cifras, hay mayor seguridad, se ha logrado combatir de manera eficiente al COVID-19 y enfermedades como el dengue y la muerte materno-infantil, y se han construido obras educativas, viales y de mejoramiento de servicios públicos.

Constatan rehabilitación de la Unidad de

Medicina Familiar No. 12 del IMSS en Cacahoatán

Luego de constatar la rehabilitación de la Unidad de Medicina Familiar No. 12 del municipio de Cacahoatán, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informaron que Chiapas tiene una cobertura del 69 por ciento de personas vacunadas contra el COVID-19, gracias al esfuerzo conjunto entre instituciones y a la llegada permanente de dosis.

Al respecto, el mandatario refrendó la voluntad de su gobierno de continuar este trabajo en suma con el Gobierno de la República y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por estar pendiente de la salud del pueblo chiapaneco, y de que no le haga falta el biológico para continuar protegiéndolo. Asimismo, destacó el desempeño de Zoé Robledo, principalmente, en la encomienda que dar seguimiento a la vacunación en el estado.

“Estamos muy sumados para ayudar a todas las instituciones de seguridad del Gobierno de la República; esa es la convocatoria del presidente, que caminemos juntos, y más aquí en Chiapas, donde la gente necesita de las colaboraciones de sus autoridades. Estoy seguro que ya estamos un poco más arriba del 69 por ciento porque seguimos vacunando todos los días en las casas, negocios, hospitales y centros de vacunación”, apuntó.

Tras recorrer la Unidad Médica, Escandón Cadenas señaló que esta rehabilitación que se hizo con poco dinero y quedó muy digna, además de lograr la reconversión del servicio médico del IMSS, significa justicia social porque también genera empleo, lo que ayuda en el movimiento económico, pues el dinero se queda en la entidad.

Por su parte, el director general del IMSS reconoció el esfuerzo coordinado con el Gobierno del Estado que permitió llegar a este 69 por ciento en la cobertura de vacunación anticovid, lo cual es un avance importante respecto al indicador de inmunidad colectiva que señala la Organización Mundial de la Salud, que es de 70 por ciento. Indicó que este progreso ha ocurrido en las localidades más pequeñas y apartadas.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, Cristian Morales Fuhrimann, calificó como trascendental la transformación del sistema de salud de México porque refuerza el primer nivel de atención, lo que representa la puerta de entrada a un sistema de salud moderno, con mejor capacidad resolutiva, tecnología y recursos humanos motivados y formados para atender a la gente. Boletín Oficial