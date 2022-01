Garantiza el Poder Judicial Administración e Impartición de Justicia en Juzgados de Tapachula

* Ante Situación Extraordinaria de Covid-19.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Poder Judicial del Estado que encabeza el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, a través del Consejo de la Judicatura, instruyó redoblar las acciones preventivas para mitigar el contagio de Covid-19 entre el personal administrativo y jurisdiccional, así como de las personas usuarias de la justicia en Chiapas.

Sin embargo, ante la reciente ola de contagios que se ha manifestado no sólo en nuestro estado, si no a nivel mundial, las y los servidores del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Dos de Tapachula, han reportado contagios en su entorno familiar, generando algunos resultados positivos en esta enfermedad.

Por lo que la administradora general del juzgado, Orquídea Yaqueline Alamia Monzón, en cumplimiento a los protocolos emitidos por el Consejo de la Judicatura dio cuenta de la situación ante dicha instancia, donde las y los servidores en total apego a las recomendaciones, se practicaron la prueba de antígenos obteniendo algunos resultados positivos.

Ante esta situación privilegiando el derecho a la salud de las personas servidoras publicas y usuarias de la justicia, el Consejo de la Judicatura con fundamento en los artículos 13 y 138 fracción V, del Código de Organización del Poder Judicial, ha tomado la determinación de que este Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, labore bajo guardias del 14 al 24 de enero, periodo durante el cual no correrán los términos y plazos procesales, y se atenderán únicamente asuntos urgentes y de término constitucional.

En consecuencia, todas las audiencias que iban a desahogarse durante este tiempo serán reprogramadas, generando así acciones para frenar el posible brote de contagios.

Asimismo, se determinó comisionar al juez del Ramo Penal de Acapetahua, William Hernández Ovando, para que se desempeñe en función de juez de Control, en los asuntos de término constitucional, durante este periodo.

De igual manera, en la Sala Segunda Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, de Tuxtla, se han presentado casos positivos y se ha actuado conforme lo establece el Protocolo para la reincorporación y Reglamento Sanitario para la Reincorporación a las Actividades Jurisdiccionales y Administrativas, redoblando las acciones que se encuentran enfocadas en evitar la propagación del referido virus, pero no se suspenderán actividades, ya que es imprescindible que se continúe garantizando la impartición y administración de justicia.

Aunado a esta determinación, la coordinación de Protección Civil y Medio Ambiente ha manifestado que se intensificaron las acciones de prevención y que los filtros sanitarios implementados en los accesos de los edificios centrales y foráneos funcionan correctamente; también, se siguen adoptando las medidas que indican las autoridades de salud, como el uso de cubrebocas permanente, la sana distancia, la colocación de gel desinfectante y la toma de temperatura.

Por su parte la Coordinación de Vigilancia y Seguridad del Poder Judicial, realizará recorridos preventivos para velar por el cumplimiento del reglamento sanitario, establecido en esta casa de la justicia.

Por último, el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios y las consejeras de la Judicatura, Isela de Jesús Martínez Flores y María Itzel Ballinas Barbosa, exhortaron a todas y todos los miembros de esta familia judicial a cuidarse y adoptar estas medidas sanitarias para continuar con la impartición de justicia en nuestro Estado. Boletín Oficial