Protección Civil Vigila la Salud del Grupo de Migrantes en Huelga de Hambre; Imparable Llegada de Niños, Adolescentes y Mujeres Indocumentadas a Tapachula

* Miles de Migrantes Esperan el Oficio QR.

* LOS MANIFESTANTES LLEVAN CUATRO DÍAS DE PROTESTAS EN EL CENTRO DE TAPACHULA, INM Y LA COMAR NI SE INMUTAN.

Tapachula, Chiapas; 05 de Febrero del 2022.- Paramédicos de Protección Civil de esta Ciudad, acudieron al parque Benito Juárez, en el centro de la localidad, en donde se encuentra un grupo de indocumentados en huelga de hambre desde el jueves, en protesta porque el Instituto Nacional de Migración (INM) no han cumplido con atenderlos.

Los elementos de esa dependencia de asistencia civil, acompañados de una ambulancia, llegaron a revisar los signos vitales de los extranjeros que aseguran han empezado a tener las primeras complicaciones, debido a que no han ingerido alimentos.

En ese lugar se revisó a una veintena de extranjeros que dijeron permanecen en ayuno indefinido, para exigir al Gobierno Federal les extienda un documento que les permita salir de esta Ciudad.

A sugerencia de los paramédicos, uno de los migrantes que se sintió mal, dejó el ayuno para no poner en riesgo su salud y su vida.

Fátima Morales, una extranjera en huelga, explicó a rotativo EL ORBE, que empezó con esta manifestación pública porque buscan la libertad, las visas y no permanecer en esta Ciudad fronteriza con Guatemala.

Este sábado insistieron por cuarto día consecutivo de protestas para que les otorguen la visa humanitaria y paso libre.

Indicaron que permanecerán en protesta hasta que los funcionarios emitan los documentos para los niños, mujeres y familias que están varados desde hace semanas en Tapachula, o hasta que su salud se los permita.

MILES DE INDOCUMENTADOS LLEGAN PARA QUEDARSE EN LA CIUDAD

Los niños migrantes que pidieron en los últimos meses la condición de refugiado en territorio nacional, tanto acompañados como los no acompañados, representaron el 27.12 por ciento del total de solicitantes.

De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el mes de Enero de este año, ese porcentaje continúa al mismo nivel: 27.16 por ciento.

Son miles de niños y adolescentes haitianos, cubanos, centroamericanos y de otras nacionalidades que han llegado a este municipio de diversas maneras y se mantienen en los alrededores de la Ciudad, parques, albergues y casas en renta.

La gran mayoría de ellos vienen con núcleos familiares en busca de documentos para establecerse durante un año, tiempo que los mantienen varados en Tapachula las autoridades de la COMAR y el Instituto Nacional de Migración (INM), para realizar sus trámites en ambas dependencias.

La COMAR informó también que continúan los flujos de esos grupos de personas extranjeras en busca de protección internacional en México.

Tan solo en el 2021, según el organismo, cerró con 41.06 por ciento de mujeres solicitantes de la condición de refugiada respecto del total, aunque en este Enero ya llegó al 45 por ciento, como nunca antes. EL ORBE / M. Blanco