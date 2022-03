¡A Nadie Interesa Puerto Madero ni el Malecon!

* LA OBRA HECHA EN EL PASADO NECESITA MANTENIMIENTO, POR ESO ESTAMOS COMO ESTAMOS; CUIDA TU OBRA MELGAR, PRESIDENTA HAS ALGO, PUERTO MADERO TAMBIÉN ES TU MUNICIPIO.

Tapachula, Chiapas; 18 de marzo del 2022.- El gigantesco proyecto de casi 500 millones de pesos en Puerto Madero, al sur de la ciudad, que incluía la construcción de un malecón, el fortalecimiento del muro de contención, la Plaza Gastronómica, un mirador, vialidades, alumbrado público, banquetas, y muchas obras más, fueron suspendidas hace casi cuatro años y el 80 por ciento de ellas se encuentran despedazadas.

Thelma Julieta Lemus Portillo, empleada de un restaurante de esa comunidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que uno de los trabajos que no se pudieron concluir en el sexenio pasado, como es el caso del malecón, quedaron inconclusos y ahora el agua del mar entra de manera constante al poblado.

Señaló que las grandes rocas que se colocaron en el muro de contención se las lleva el mar hacia adentro y cada vez queda más desprotegido todo,

Con los embates de las olas y la salida hacia la parte urbana, sobre todo cuando llueve y se incrementa los niveles, hay inundaciones que afectan a comercios, locales y viviendas.

Lamentó que esa situación se siga presentando cada año y reconoció que hay preocupación, porque se acerca la temporada de lluvias que, en el caso de la región, mínimo tarda seis meses del año.

«Puerto Madero necesita demasiada ayuda, está bien deteriorado, muy abandonado. La verdad se ve, para que más palabras con hechos y con imágenes se puede apreciar cómo está el malecón», comentó.

Hay un sector de varias cuadras de largo en la que las banquetas, la plancha del malecón y hasta parte de la calle se han desplomado y la población ya no puede pasar por ahí. Lo peor es que cada día que pasa, la destrucción es mayor y no hay nadie que haga algo para impedirlo.

Reconoció que los turistas han dejado de llegar a esa zona destruida y que, por lo contrario, «se van espantados de Puerto Madero por toda esa destrucción, es más, ya no pueden bañarse, ya que las personas que llegan de fuero, seguro van a ahogarse». EL ORBE / JC