Las Caravanas Saldrán Ahora Desde Suchiate

En Tapachula No los Atienden; Maras Infiltrados en el Grupo.

Suchiate, Chiapas; 24 de Junio del 2024.- Decenas de extranjeros de diversas nacionalidades se organizan en el municipio de Suchiate para poder salir en caravana hacia el centro del país en las próximas horas, ante la nula atención de las autoridades mexicanas para brindarles la documentación necesaria que les permita atravesar territorio mexicano.

Los extranjeros se encuentran en la actualidad viviendo en el Auditorio Municipal, así como en el Parque Central de esta localidad fronteriza, en donde duermen, comen lo que pueden y realizan sus necesidades fisiológicas.

Según testimonios, están a la espera de otro grupo de personas que viene avanzando por territorio guatemalteco, quienes cruzarán en balsas a territorio mexicano en las próximas horas, y con ello se arme un buen contingente, en donde también vienen mujeres y niños.

El primer objetivo es salir caminando de Suchiate, para llegar como primer punto a la Ciudad de Tapachula, por lo que se disponen a caminar un poco más de 28 kilómetros, exponiéndose a las inclemencias del tiempo.

Cabe hacer mención que los extranjeros, aseguran que cruzaron de manera ilegal a territorio mexicano por el río Suchiate, y se anotaron en las listas que proporciona el Instituto Nacional de Migración en el paso “El Coyote”, para tener derecho a subirse a un autobús y ser trasladados a la capital de la entidad Tuxtla Gutiérrez, donde supuestamente el INM les extenderá un documento para salir del Estado de Chiapas.

Sin embargo, esta situación ha extendido la crisis migratoria de esta frontera sur a otras regiones de la entidad.



El venezolano Ricardo Hernández, indicó que lleva varios días varado en esta frontera sur y duermen con otras familias extranjeras en el Auditorio Municipal, pero hasta el momento el INM no resuelve su situación migratoria en el país.Denunció que es testigo que muchos autobuses salen de esta frontera con migrantes de otras nacionalidades a bordo, pero supuestamente pagan de 120 o 150 Dólares por persona a presuntos agentes del INM.Jean Carlos Macho también de Venezuela, denunció que aun cuando estaba el río Suchiate crecido, cruzó en balsas de manera ilegal desde hace cinco días junto con su familia, y desde ese día viven y duermen en el campamento provisional.Ante esta situación, los migrantes solicitan a las autoridades mexicanas agilizar el procedimiento de la solicitud de una regularización o visa humanitaria en México.Carlos Macho destacó que hay desesperación entre la comunidad migrante, debido a la falta de recursos económicos, y la falta de apoyo de las autoridades. Ya que en los espacios donde viven actualmente no tienen comida, agua potable, atención médica y en donde realizar sus necesidades fisiológica, y solamente reciben apoyo de las iglesias locales.Los migrantes insistieron que lo único que quieren es seguir avanzando, por lo que ya se están organizando para salir en caravana en las próximas horas. Haciendo énfasis en que no han recibido apoyo de las autoridades migratorias.De igual forma denunciaron que muchos migrantes de origen chino, haitianos y cubanos cruzan el río ilegalmente, y con apoyo de traficantes de ilegales son beneficiados pagando la cuota de 150 Dólares o más a presuntos agentes migratorios.Subrayaron que todos los días salen del municipio de Suchiate decenas de autobuses, en donde hasta parados van los migrantes.Actualmente la plaza central de este municipio se encuentra cubierta de casas de campaña y tendederos de ropa de los que están varados en este municipio.En contraparte, muchos comerciantes de Suchiate se quejan con las autoridades municipales debido a la falta de higiene en el lugar, pues los migrantes concentrados en esa zona realizan sus necesidades fisiológicas en jardineras o banquetas del centro de la localidad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros