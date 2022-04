¡Urgen Operativos Para Detectar a Maras!

* SECTORES PRODUCTIVOS DE LA SOCIEDAD, AFIRMAN QUE ENTRE LOS FLUJOS MIGRATORIOS SE INFILTRAN LOS PANDILLEROS, QUIENES SON LOS CAUSANTES DE LA INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN EL MUNICIPIO.

Tapachula, Chiapas; 30 de marzo del 2022.- «Lo que debe hacer el gobierno mexicano es empezar a barrer desde ahora toda la basura que representan las bandas de los Maras en el Soconusco y que, además, selle la frontera al paso de indocumentados y a todo tipo de personas que nada tienen que hacer en México, antes de que se salgan de control como ya ocurrió en El Salvador la semana pasada».

Así lo manifestó el vicepresidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la región Soconusco, Abel Ruiz Méndez, al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE, quien aseguró que la acción del gobierno mexicano debe ser inmediata y ejemplar, ya que algunos jóvenes -por imitación-, se están afiliando a la Mara.

Sobre el efecto de la acción de los Maras en Tapachula, el entrevistado comentó que en el sector empresarial han visto con tristeza lo que ocurrió en Indeco y días después en Huixtla, en donde la gente del transporte fue atacada por los delincuentes que después se supo fueron Maras los responsables, aplicando lo que se denomina “cobro de piso”.

Ante esta situación, indicó que, de manera respetuosa, el sector empresarial ha pedido a lo al gobierno en sus tres instancias, su decidida intervención y aplique lo que El Salvador está haciendo, «es decir, redadas antipandillas para detener a estos grupos delincuenciales que tienen asolada a la población y no merecen consentimientos».

Agregó que, aprovechando la buena relación con el gobierno salvadoreño, habría que tener fichas de esos delincuentes para que, si tratan de ingresar, regresarlos o en su defecto entregarlos a las autoridades de aquél país centroamericano, y evitar con ello que vengan a refugiarse a Chiapas y mucho menos que vengan a delinquir.

Esos malhechores salvadoreños, agregó, no solo llegan a México a delinquir, sino que a veces hasta entre ellos mismos hay ajustes de cuentas o se disputan las plazas, por lo que México debe quitar el lema de “abrazos y no balazos”, y que se aplique la ley en toda su expresión en contra de ellos, porque la seguridad de los mexicanos está de por medio, así como la paz y la gobernabilidad».

Puntualizó que el gobierno mexicano debe tener mucho cuidado, puesto que esos Maras que han llegado a Tapachula, es gente que se ha infiltrado en las caravanas de migrantes y su presencia ya se ve reflejada en el aumento de asaltos, extorsiones, robos, homicidios, narcomenudeo, entre otros delitos que cometen en Centroamérica. EL ORBE / Nelson Bautista